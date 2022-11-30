Hamileler için en riskli tercih! Bir yudum bile almayın...

Hamilelikte tüketilmemesi gereken besinlerin en başında az pişmiş yumurta geliyor. Doğru koşullarda saklanmamış ve beklemiş yumurtada salmonella adı verilen bir bakteri üreyebilir. Bu yumurtanın az pişmiş, rafadan veya kayısı kıvamında pişirilmiş olarak tüketilmesi çeşitli bağırsak enfeksiyonlarına ve gıda zehirlenmelerine yol açar. Bu da anne adayına ve bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle yumurtanın sarısının ve beyazının katı olana kadar pişirilmesi önerilir. Az pişmiş yumurtanın yanı sıra çiğ yumurta ile yapılan mayonez, krema veya dondurma gibi besinlerin de tüketilmemesi gerekir.

ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ ET, TAVUK VE DENİZ ÜRÜNLERİ

Çiğ veya az pişmiş et ürünleri parazit ve enfeksiyon kaynağı olabileceği için gebelik sürecinde uzak durulması gereken besinlerdir. Çünkü az pişmiş ya da çiğ haldeki etler, toksoplazma riski taşır. Toksoplazma hamile kadınlarda düşük riskine veya bebekte ciddi sağlık problemlerine neden olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle et ve tavukları hiç pembelik kalmayana dek pişirmek bu parazitten kurtulmak için oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra salam, sosis, sucuk, pastırma gibi şarküteri ürünleri de içerisinde katkı maddeleri, bol miktarda tuz ve yağ bulundurduğundan, bu besinleri de tüketmemeniz önerilir. Omega-3 kaynağı olan balığın hamilelik döneminde dengeli bir şekilde tüketilmesi oldukça gerekliyken, midye, istiridye ve karides gibi kabuklu deniz ürünleri yüksek miktarda cıva değerine sahiptir. Yüksek cıva oranı, gelişmekte olan bebeğin beyin ve sinir sisteminine zarar verebileceği ve gıda zehirlenmesi riski oluşturabileceğinden bu deniz ürünlerinden de mutlaka uzak durulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra suşi de hamilelik döneminde kesinlikle tüketilmemelidir.