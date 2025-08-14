Hamilelikten önce bu tedaviyi kesinlikle aksatmayın! Ağzınızdan tüm vücudunuza sinsice yayılıyor...





"KALP KAPAĞI HASTALARINDA HAYATI TEHDİT EDEN TABLOYA NEDEN OLABİLİYOR"

Tüketilen ürünlerin ağız ve diş sağlığına etkileri olduğunu söyleyen Uzm. Dt. Aktar, "Fast food dediğimiz gıdalar enerji yoğunluğu olarak yüksek ama lifli değiller, tok tutmuyorlar, gün içerisinde sürekli bir atıştırmalık hissi olacağı için tekrar tekrar ağız içerisi asit atağına maruz kalıyor. Bu da hem diş çürükleri hem diş eti hastalıkları bakımından bir risk teşkil ediyor. Genelde toplumda diş veya ağız içerisindeki bir sorunun ağız içerisiyle sınırlı kaldığıyla alakalı bir algı var, böyle değil. Ağız içerisindeki iltihabi bir durum tüm vücudu etkileyen biyolojik bir süreci tetikliyor. Özellikle kalp kapak hastalığı bulunan hastalarda dikkat etmek gerekiyor. Tedaviye başladığımız zaman eğer kanamalı bir işlem yapılacaksa bakteriyemi riski var, bu ne demek; bakterilerin kana karışması. Normal insanlarda bu durum pek bir problem oluşturmazken kalp kapağı hastalarında kalp kapak iltihabını ve hayatı tehdit eden tabloya neden olabiliyor. Geldiğinde gerçekten bu bilinçle hareket eden hastalarımız da var ama haberi olmayan hastalarımız da oluyor. Şeker hastalarının tedavilerine başlarken mutlaka son 3 aylık şeker regülasyonunu gösteren sonuçları istiyoruz. Konsültasyon isteyip tedavilerine başlayabiliyoruz. Kontrol altında olmayan şeker hastalığı diş eti hastalığını da alevlendirip daha da şiddetlendirebiliyor" ifadelerini kullandı.