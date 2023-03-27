Kadınlar için gebelik ve emzirme dönemi en dikkat edilmesi dönemler arasında bulunmaktadır. Pek çok anne adayı ile emzirme döneminde olan anneler psikolojik açıdan kendilerini daha iyi hissetmek için botoks tedavisi yaptırmak isteyebilir. Bu yazımızda sizler için hamileyken ve emzirirken botoks yapılır mı, emziren anneler ne zaman botoks yaptırabilir, kana karışır mı gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Emzirirken Botoks Yapılır Mı?

Botoks, yüzde beliren ince çizgilerin ve kırışıkların belli süre yok olmasını sağlayan bir tedavi şeklidir. Yüz kaslarını geçici olarak felç etme niteliğine sahiptir. Yalnızca yüze değil başka bölgelere de uygulanabilmektedir. Önceden botoks işlemi uygulatan ve emzirme döneminde de bu işleme devam etmek isteyen birçok kadın mevcuttur. Yapılan bazı araştırmalar neticesinde emziren annelerin botoks yaptırmasında hiçbir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Ancak yine de çoğu doktor, emzirme sürecinde olan annelere botoks işlemini önermemektedir. Çünkü bu işlemin anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği konusunda net bir bilgi yoktur.

Emziren Anneler Ne Zaman Botoks Yaptırabilir?

Hamilelik ve emzirme döneminde kadınlarda fiziksel yönden pek çok değişim yaşanmaktadır. Ayrıca hormon seviyelerinde de farklılıklar gözlemlenmektedir. Kadınlarda yaşanan bu değişimler uygulanan botoks işlemine farklı reaksiyon gösterebilmektedir. Bu yüzden çok sayıda uzman doktor, gebelik ve emzirme döneminde kadınlara botoks uygulamasını tavsiye etmemektedir. Doktorlar, emziren annelerin botoks işlemini yaptırabilmesi için doğumdan sonra en az 4-6 ay geçmesini önermektedir.

Botoks Kana Karışır Mı?

Botoks, clostridium botulinum ismiyle bilinen bir bakteriden temin edilen toksin bir maddedir. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda botoksun kana karıştığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak çoğu doktor, vücuda enjekte edilen botoksun düşük bir ihtimal olsa dahi kana karıştırdığını belirtmektedir. Bu yüzden özellikle emziren annelerin bu süreçte botoks uygulamasından kaçınması tavsiye edilmektedir.