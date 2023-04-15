Hareketsiz yaşam tarzı kronik hastalıklara davetiye çıkartıyor!

Kas hücrelerimiz kasıldıklarında yüzlerce çeşit hücrelerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan sinyal taşıyan protein yapısında bileşikler salgılanır. İskelet kaslarının ürettikleri hormon gibi hareket eden bu moleküllere "miyokinler" denir. Fiziksel aktivite kısıtlı hareketsiz bir yaşam tarzı kasların sahip olduğu hassas dengeyi bozar. Enflamasyon, "sarkopeni" denilen kas erimesi ve yağlanma artışına neden olur. Hareketsizlikle birlikte kas gücü azalır. Dahası da meydana gelir, fiziksel hareketsizlik hastalığı olarak adlandırılan hastalığa göre karın içi organlarda yağ birikimi, kalp damar hastalıkları, tip 2 şeker hastalığı, kanser, demans ve depresyon riski artar.

Yağ dokusunun artması ile insülin direnci, damar çeperlerinde kireçlenme, nörodejenerasyon ve tümör büyümesine yol açan kronik iltihaplanma hali devam eder. Düzenli egzersizin kalp-damar hastalıklarına ve diğer kronik iltihabi bozukluklara karşı koruyucu etkisi vardır. Kaslarımız miyokin üretirler, bu salgımız, metabolizmayı artırır ve antiinflamatuar etki yapar ayrıca yağ yakımını artırır.

MENOPOZ DÖNEMİNDE HAREKETSİZ YAŞAM TARZI KRONİK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARTIYOR!

Yaşlanma ile birlikte kas kuvveti düşer, enflamasyon artar. Son on yılda kaslar üzerine yapılan çalışmalar, düzenli fiziksel aktivitenin hastalık nedenlerine bağlı ölümler üzerinde koruyucu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Kasılan iskelet kasları tarafından salınan bileşikler, şeker ve yağ metabolizmasını düzeltirler.

DÜZENLİ EGZERSİZ VEYA FİZİKSEL AKTİVİTENİN MENOPOZDA BİRÇOK FAYDASI VARDIR

Yürüme, koşma, çömelme kalkma, kol bacak baş ve gövde hareketleri, sıçrama, dans, pilates, yüzme vb. gibi fiziksel hareketler düzenli olarak yapılırsa menopoz belirtileri azalır. 6 haftalık yürüyüşle bile menopozdaki kadınların yağ metabolizmaları iyileşir, iyi yağlar yükselirken kalp sağlığı için zararlı olan yağlar düşer. Menopoz sırasında, vücut yağını artıran, obeziteye, tip 2 diyabete, kardiyovasküler hastalığa ve diğer kronik hastalıklara yol açabilen değişikliklere uğrarlar.

Kasların ürettiği maddeler kemik ve doku gelişimi üzerinde olumlu etkilere sahiptir, kemik yoğunluğunu koruyucu etki gösterir. Ayrıca kollajen sentezini ve hücre çoğalmasını kolaylaştırır. Kaslardan salgılanan bazı maddelerin sinir hücreleri üzerinde olumlu etkileri vardır ve Alzheimer hastalığı ile savaşta etkilidir. Bilimsel araştırmaların da kanıtladığı gibi hareketlilik birçok kronik hastalıktan bizleri korur. Özellikle yaş aldıkça hareketli yaşam tarzını sürdürmek daha da önemli hale gelmektedir.