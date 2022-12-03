Harvard’dan beslenme uzmanı açıkladı! Mutfağınızdan hemen çıkarın: Hafızayı yerle bir ediyor

Naidoo, bir beslenme psikiyatristi olarak, diyet değişiklerinin ruh halinde ve zihinsel sağlıkta nasıl gelişimler ortaya çıkardığını inceliyor. Yeşil yapraklı sebzeler, renkli sebze ve meyveler, deniz ürünleri, baklagiller, kuruyemişler ve çeşitli tohumların beyin sağlığını desteklediğini belirtiyor.

Hafızanın gücünü korumak ve beynin keskinliğinin devamını sağlayabilmek için kaçınmanız gereken özellikle beş yiyecek olduğunu belirten Naidoo, bunları diyetten tamamen çıkaramasanız bile büyük oranda azaltmanız gerektiğine dair uyarıda bulunuyor. İşte o besinler…