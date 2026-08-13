Haşimato hastalarının en büyük yanılgısı! Uzmanı tek tek anlattı

Birçok şikayetin bu hastalıkla ilişkilendirildiğini ancak doğru tedaviyle aslında bu şikayetlerin tiroid kaynaklı olmadığının görüleceğini vurgulayan Karakurt, şöyle konuştu:

"Haşimato hastalığı olarak da herkes tarafından bilinir. Hastalıkla ilgili internette, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. 'Kilo aldım, haşimato yaptı, halsizliği bu yaptı' gibi gereksiz şekilde abartılmış bilgi kirliliği var. Aslında çok masum bir hastalık. Buradaki sorun nedir? Tiroid hormonu eksikliğidir. Tiroid hormonunu yerine koyduğun zaman problem yüzde 99 çözülmüştür. Tabii ki böyle olunca da çözüm başka yerlerde aranır. Mesela moda, glutensiz diyet. Hiç lüzumsuz, gereksiz bir şey ama çok moda. Bununla haşimatonun iyileşeceğini söylerler. Diyetle falan bu iş çözülmez, hiçbir perhizi de yoktur haşimato hastalığının. Normal, iyotlu tuz kullanacak hastalar. Bu çok önemli."