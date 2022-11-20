Hastalıklara deva içecek! Her gün 1 bardak içmek yeterli...

Bunlar nezleye, gribe, soğuk algınlığına, boğaz ağrısına, bademcik iltihabına falan faydalı, bir de böyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani kış günü en çok satılan ürünler, bir de orman meyveli, kırmızı meyvelerden karışık ürünlerimiz var. Onlar da C vitamini bol olduğu için zaten vatandaşlarımızın en çok kış günü kullanmak istediği şeyler.



Aktara alışverişe gelen Mesut Duru (46) bitkilerden yüzde yüz fayda gördüğünü belirterek, "Ben bunları hep araştırırım, kendim de uygularım. Hatta karışımı ben böyle hazır almıyorum. Değişik değişik hepsini alıp evde kendim karıştırıp, kaynatıyorum. Ama bunun belli bir oranları var, bu oranları da bilinçli olarak yapmak lazım. Bilinçli yapılmadığı zaman insanın midesine ya da başka yerlere de zarar verebiliyor. Her çeşit çayı bilmeden kullanmamak lazım, her türlü faydası var. Gribi, nezleyi hemen başlar başlamaz kullandığınız zaman faydası var. O özelliği var, onu kendim içerek yaşıyorum. Çocuklarıma da içiriyorum. Bazen inatlaşıyorlar içmiyorlar ama zorla da olsa içiriyorum. Her türlü faydasını gördüm" diye konuştu.