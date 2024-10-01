Hastalıklara karşı en güçlü kalkan! Uzman uyardı: "Çocuğunuzu enfeksiyonlara karşı korumak için..."

Okulların açılması ile birlikte çocuklarda görülen hastalıklardan korunmak adına el hijyeni ve beslenme düzeni oldukça önemli bir yerdedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Aslı Aslan, çocuklar için iyi beslenme ve uykunun önemini vurguladı. Aslan, "Okulların açılmasıyla çocuklar kalabalık ortamlara girmeye başladı. Bu durumun da hastalık yükü getirmesi kaçınılmazdır. Ailelerin öncelikle çocuklarının sağlığını koruması gerekiyor. Bunun için de iyi bir beslenme ve iyi bir uyku olmazsa olamaz. Çünkü iyi beslenme ve uyku sağlığın birinci kuralıdır" ifadelerini kullandı.





EL HİJYENİ HASTALIKLA MÜCADELEDE ÇOK ÖNEMLİ

Ailelerin çocuklarına el hijyeninin önemini anlatmaları gerektiğini belirten Aslan, "Çocuklar ellerini çok kısa sürelerde yıkıyorlar. Ailelerin de el yıkama süresinin 20 saniyeden az olmaması gerektiğini, tırnak aralarının temizlenmesi gerektiğini çocuklara öğretmeleri gerekiyor. Çünkü el hijyeni hastalıkla mücadelede çok önemli bir yer tutuyor. El yıkamanın sadece suya ve sabuna dokunmak olmadığını çocuklarımızın bilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra kol içine hapşırmaları gerektiğini, hapşırırken ağız ve burunlarını kapatmasını öğretirsek çocuğumuzun enfeksiyonlara karşı korunmasında faydalı olacaktır" diye konuştu.

Hasta olan çocukların bol sıvı alması gerektiğinin altını da çizen Prof. Dr. Aslı Aslan, "Ailelerin yaptığı hatalardan biri de hasta olan çocuğu okula göndermek oluyor. Ateş, enfeksiyon, öksürük gibi belirtiler veren çocukları okula göndermekte ısrarcı olunmaması gerekiyor. Bu gibi durumlarda çocuğun iyi beslenmesi ve bol sıvı alması hastalığı daha rahat atlatmasına yarayacaktır" ifadelerini kullandı.