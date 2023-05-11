Hastalıklara karşı zırh görevi görüyor! Her yemeğinize eklemek isteyeceksiniz…

Çörek otu, özellikle Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılan bir besindir. Yüzyıllardır hem besin hem de tıbbi amaçlar için kullanılan bu besinin, sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmektedir. Çörek otunun içerisinde bulunan bileşenler, antioksidanlar, lif, protein ve esansiyel yağ asitleri gibi önemli besin öğelerini içerir. Bu besinlerin bir arada olması, çörek otunun vücudumuz için sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu gösterir.
Çörek otu yağının tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmektedir ve özellikle bu durumlarda yardımcı olabilir:
Çörek otu yağı topikal olarak da uygulanabilir. Küçük ölçekli çalışmalar egzama, sedef hastalığı ve akne için olumlu etkiler göstermiştir.
ÇÖREK OTUNUN BESİN DEĞERLERİ
Bir çay kaşığı çörek otu yağı şunları içerir:
Çörek otu şunlar için iyi bir kaynaktır:
Çörek otunun tıbbi faydaları, esas olarak, vücudu hücre hasarından ve kronik hastalıklardan koruyan antioksidan, antienflamatuar ve diğer terapötik özellikler gösteren timokinon adı verilen ana aktif bileşiğinden kaynaklanmaktadır.
ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI
Çok çeşitli temel vitamin ve mineraller sunmanın yanı sıra, çörek otu birçok potansiyel sağlık yararı göstermiştir:
ANTİENFLAMATUAR FAYDALARI BULUNUR
Çörek otunun iltihabı azalttığı ve düz kasları gevşettiği, klinik çalışmalarda astımı olan kişilerin semptomlarını hafiflettiği kanıtlanmıştır. Antioksidan özellikleriyle birleştiğinde, bu etkiler gastrointestinal bozuklukların önlenmesine ve ilgili semptomların hafifletilmesine yardımcı olur. Çörek otu, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilecek nöroenflamasyona veya beyin dokusunun iltihaplanmasına bile yardımcı olabilir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Ek olarak alındığında, çörek otu yağı insanların obezite ve metabolik bozukluklarla savaşmasına yardımcı olabilir. Son araştırmalar, ek olarak kullanımının vücut ağırlığını ve BMI'ı azaltabileceğini öne sürüyor.
KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
İlk araştırmalar, çörek otunun sağlıklı insanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur. Aynı zamanda kötü kolesterolü düşürür. Yapılan çalışmalar sonucunda çörek otu takviyelerini düşük kalorili bir diyetle birleştiren kişilerin, takviyeleri almayan kişilere göre kolesterollerinin daha fazla düştüğü gözlendi.
KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR
Çörek otu takviyeleri alan tip 2 diyabetli kişiler, daha düşük kan şekeri seviyeleri göstermiş ve bu da onları gelecekte diyabetle ilgili komplikasyonlar için daha az risk altına sokmuştur.
ÇÖREK OTU KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT
Çörek otu ve çörek otu yağının küçük dozlarda büyük ölçüde güvenli olduğu kanıtlanmıştır, ancak bazı insanlar birkaç yan etki yaşayabilir. Çörek otu takviyesi almadan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
Sindirim Sorunları
Bazı insanlar çörek otu tükettikten sonra mide bulantısı ve şişkinlik bildirmiştir.