Hastalıklara karşı zırh görevi görüyor! Her yemeğinize eklemek isteyeceksiniz…

Çörek otu, özellikle Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılan bir besindir. Yüzyıllardır hem besin hem de tıbbi amaçlar için kullanılan bu besinin, sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmektedir. Çörek otunun içerisinde bulunan bileşenler, antioksidanlar, lif, protein ve esansiyel yağ asitleri gibi önemli besin öğelerini içerir. Bu besinlerin bir arada olması, çörek otunun vücudumuz için sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu gösterir.