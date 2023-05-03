Hastaneler bu şikayetle dolup taşıyor dikkat! Korunmak için mutlaka...



BAĞIRSAK DOSTU BESİNLER TÜKETİN

Bağışıklık sisteminin düzgün çalışabilmesi için bağırsaklara da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Burcu Uzun Sarıgöl, "Alerjiden sorumlunun olan bağışıklık sistemi olduğunu belirtmiştik ya bağışıklık sisteminin yüzde 80'inden de bağırsaklarımız sorumludur. Bağırsak mikrobiyotasının bozulmasına yol açan hazır, katkı maddeli endüstriyel beslenmeden uzak durun. Bağırsak sisteminin güçlenmesini sağlayan bol lifli ve probiyotik besinler tüketin. Örneğin; enginar, kefir, turşu, yoğurt, havuç, kabak, ceviz, badem gibi bağırsak dostu besinler alerjik reaksiyonlarla mücadeleyi güçlendirir. Soğan ve sarımsak aşırı mukusun azaltılmasına yardımcı olurken, C vitamini de alerji belirtilerini azaltır" şeklinde konuştu.



YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN

Uyku saatlerine de dikkat çeken Burcu Uzun Sarıgül, "Kaliteli ve yeterli uyku bağışıklık sistemini güçlendirirken, alerji gibi bağışıklık sistemiyle ilgili problemlerde yardımcı olur. Özellikle gece boyunca vücudu toksinlerden uzaklaştırıp, kişiyi ertesi güne hazırlayan en güçlü antioksidan olan melatonin hormonu 23.000 - 3.00 saatleri arasında salgılanır. Bu nedenle bu saatlerde mutlaka uykuda olun" dedi.



TOKSİNLERDEN UZAKLASIN

Bu süreçte toksinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Sigara, alkol, parfüm, sprey, egzoz dumanı gibi toksinlerden uzak durmak vücutta toksin birikimini, karaciğerin yükünü azaltarak bağışıklık sistemine katkıda bulunur. Katkı maddeli gıdalar, saç boyaları, şampuanlar ve makyaj malzemeleri gibi toksinler de vücutta ayrıca yük oluşturarak bağışıklık sistemini olumsuz etkileyip alerjiyi tetikler. Gereksiz kullanılan antibiyotiklerde bağırsak dostu bakterileri yok ederek bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu da alerji riskini artırır" ifadelerini kullandı.