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Hastaneye tekerlekli sandalyeyle geldi, şimdi kendi başına gidip geliyor! Kanser tedavisinde dikkat çeken yaklaşım

Mide kanaması şikayetiyle hastaneye başvuran 56 yaşındaki Erdem Tanrısevergil'in hayatı, yapılan endoskopide tümör tespit edilmesiyle değişti. Üstelik kalp damarlarında ciddi tıkanıklık ve kronik böbrek yetersizliği de bulunan Tanrısevergil için tedavi süreci, mevcut sağlık sorunları dikkate alınarak özel olarak planlandı. Ocak ayında tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelen Tanrısevergil, aylar süren tedavinin ardından bugün hastaneye kendi başına gelip gidebiliyor. Uzmanı ise bu sürecin kişiye özel kanser tedavisinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:47 PAYLAŞ ABONE OL

Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneye bugün kendi başına gelip giden 56 yaşındaki Erdem Tanrısevergil, kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşımın önemini ortaya koyan bir süreç yaşadı. Mide kanaması sonrası yapılan endoskopide tümör tespit edilen Tanrısevergil'in tedavisi, kalp damarlarındaki ciddi tıkanıklık ve kronik böbrek yetersizliği de dikkate alınarak planlandı. Kemoterapi ve immünoterapi uygulanan hastanın tedaviye yanıtı olumlu olurken, genel durumunda da belirgin düzelme sağlandı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, kanser tedavisinde hastanın tüm özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Tek tip bir tümör yada hasta yok, tek bir hastalık yok. Her hasta kendi içinde ayrı bir hikâye" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ Hastayla ilk karşılaşmalarının Ocak 2026'da olduğunu belirten Doç. Dr. Şimşek, Tanrısevergil'in o dönemde genel durumunun oldukça kötü olduğunu ve günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyen şikâyetleri bulunduğunu söyledi. Doç. Dr. Şimşek, "Hastamız karın ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusmalarla geldi. İlk günü hatırlıyorum; eşi ve oğluyla birlikte gelmişlerdi ve tekerlekli sandalyedeydi. Muayene masasına alalım dediğimde eşi ve oğlu kollarına girip hastayı yatağa taşımışlardı. Hasta, ağrısının en rahat olduğu pozisyonda yan yatarak duruyordu" dedi. Yapılan tetkiklerin ardından hastanın tümör özelliklerinin hedefli tedavi ve immünoterapi açısından değerlendirildiğini aktaran Doç. Dr. Şimşek, hızlı şekilde tedavi planının oluşturulduğunu ve kemoterapi ile immünoterapinin birlikte uygulanmaya başlandığını belirtti.