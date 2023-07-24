Hava sıcaklıkları bu hastalığı tetikliyor dikkat! Ölüme sürüklenmeyin...

"Sıcaklıklar ve sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan nem oranı özellikle kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği ve hipertansiyon sorunu olan kişiler için risk taşır. Cildi besleyen damarlar soğukta büzüşürken, sıcakta genişleyerek vücuttaki ısı kaybını azaltmaya veya artırmaya çalışır. Bu da kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir. Kalp yetmezliği bulunan kişilerde kan akımının ağırlıklı olarak cilde yönlenmesi, diğer organların fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine engel olur" dedi.