Havalar ısındı tehlike arttı! Grip sanılıyor ama ölüme sürüklüyor...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Servet Öztürk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı uyardı. Genellikle yaz aylarında görülen KKKA hastalığının sıcaklıkların artmasıyla birlikte kendisini göstermeye başladığına dikkat çekerek, kenelerden insanlara taşınan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Öztürk, "Keneler doğada özellikle kırsal kesimde çok yaygın canlılardır ve bazı hastalıklar için risk oluşturabilmektedirler. Özellikle son yıllarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Tularemi, Lyme hastalığı en sık görülen kene kaynaklı hastalıklardır. İlkbahar ve yaz aylarında kırsal kesimde insanların daha sıklıkla bulunmasından dolayı bu hastalıklar bu mevsim dönemlerinde daha sık görülmektedir" dedi.