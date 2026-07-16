Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Havuz sonrası kulak ağrısına karşı ne yapılmalı? Uzmanı açıkladı: "Ağrının sebebi..."

Havuz sonrası kulak ağrısına karşı ne yapılmalı? Uzmanı açıkladı: "Ağrının sebebi..."

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, kirli havuz suyunun kulak, burun ve boğaz enfeksiyonlarının daha kolay gelişmesine, hastalıkların daha ağır seyretmesine ve iyileşme süresinin uzamasına yol açabildiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:47 PAYLAŞ ABONE OL

Yazın temizliği tam anlamıyla yapılmamış havuzlar nedeniyle en sık karşılaşılan sorunların başında dış kulak yolu enfeksiyonları, sinüzit, boğaz enfeksiyonları ve bazı durumlarda göz ile birlikte gelişen üst solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, serinlemek için girilen havuzların, tatil dönüşünde günlerce sürecek bir kulak ağrısının ya da inatçı bir enfeksiyonun başlangıcı olabileceğini söyleyerek uyarı ve önerilerde bulundu.



RİSK ALTINDAKİ BİREYLER DİKKAT ETMELİ

Uzm. Dr. Güzeldağ, özellikle çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı bulunan kişiler, hijyen şartları yeterli olmayan havuzların neden olabileceği enfeksiyonlara karşı daha hassas olduğunu kaydederek, "Kirli havuz suyu bu kişilerde kulak, burun ve boğaz enfeksiyonlarının daha kolay gelişmesine, hastalıkların daha ağır seyretmesine ve iyileşme süresinin uzamasına yol açabilir. Bu nedenle bu risk grubunda yer alan kişilerin havuz hijyenine daha fazla dikkat etmeleri ve koruyucu önlemleri ihmal etmemeleri büyük önem taşır. Kirli havuzların neden olduğu en yaygın rahatsızlıklardan biri dış kulak yolu enfeksiyonudur. Uzun süre suya maruz kalan kulak kanalında koruyucu tabaka zayıflayabilir ve bakteri ile mantarlar kolayca çoğalabilir. Bunun sonucunda kulakta şiddetli ağrı, kaşıntı, dolgunluk hissi, akıntı ve işitmede azalma görülür. Özellikle kulak çubuğu kullanarak kulağı temizlemeye çalışmak ya da kulağı sert şekilde kurutmak enfeksiyon riskini daha da artırır. Erken dönemde tedavi edilmeyen enfeksiyonlar ise daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.