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Havuzdan çıktıktan sonra bunu yapmıyorsanız dikkat! Şiddetli kulak ağrısına davetiye çıkarıyor

Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen havuzlar, fark edilmeyen küçük ihmaller nedeniyle kulak sağlığını tehdit edebiliyor. Özellikle havuzdan çıktıktan sonra kulakta kalan nem, bakteri ve mantarların çoğalması için uygun bir ortam oluşturarak şiddetli kulak ağrılarına yol açabiliyor. Uzmanlar, dış kulak yolu enfeksiyonlarına karşı alınabilecek basit önlemleri anlatarak, havuz sonrası kulakların mutlaka doğru şekilde kurutulması gerektiğini vurguladı.

DHA Giriş Tarihi: 02.08.2026 11:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 11:27 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz tatilinin vazgeçilmezi olan havuz keyfi, alınmayan basit önlemler nedeniyle şiddetli kulak ağrılarıyla sonuçlanabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Sinan Bilgen, özellikle havuz sonrası kulakta kalan nemin bakteri ve mantarların çoğalmasına neden olduğunu belirterek dış kulak yolu enfeksiyonlarına karşı uyarılarda bulundu.

'HAVUZ SUYU KULAKTAKİ DOĞAL DENGEYİ BOZABİLİYOR' Dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında sık görüldüğünü belirten Dr. Bilgen, "Havuz sonrası ortaya çıkan enfeksiyonların nedeni çoğu zaman havuzun kirli olması değil, havuz suyunda bulunan klor ve diğer kimyasalların kulak kanalındaki doğal dengeyi bozmasıdır. Ayrıca kulakta kalan nemli ortam, bakteri ve mantarların çoğalması için uygun bir zemin oluşturuyor. Bu nedenle yaz aylarında kulak enfeksiyonlarında belirgin bir artış görüyoruz" dedi.