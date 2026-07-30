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Havuzdan çıktıktan sonra kulağınızı sakın böyle temizleyemeyin!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, havuz sonrası kulak temizliğinde yapılan hataların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih edilen havuzlar, yanlış kulak temizleme alışkanlıkları nedeniyle dış kulak yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 30.07.2026 16:50 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte havuz kullanımının da yaygınlaştığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, havuzdan çıktıktan sonra kulağa kaçan suyu çıkarmak amacıyla kulak çubuğu veya farklı cisimlerle müdahale edilmesinin yanlış bir alışkanlık olduğunu söyledi.



Kulak kanalının kendini koruyan doğal bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Kulak çubuğu, peçete, saç tokası ya da benzeri yabancı cisimlerle kulağı temizlemeye çalışmak, kulak kanalındaki doğal koruyucu tabakaya zarar verebilir. Ayrıca kulak kirini dışarı çıkarmak yerine daha derine iterek tıkanıklığa ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir" şeklinde konuştu.