Havuzlardan gelen tehlikeye dikkat! O hata hastalıklara davetiye çıkarıyor...

Yüzme havuzlarındaki tehlikeye dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, "Havuz suyu, birçok insanın aynı ortamı paylaşması nedeniyle mikropların yayılması için uygun bir ortam olabilir. Özellikle havuz suyunun düzenli olarak dezenfekte edilmemesi durumunda bakteri ve virüslerin çoğalma riski artabilir. Bu durum, ishal, deri enfeksiyonları ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Havuzlarda yeterli hijyen sağlanmadığı takdirde mantar enfeksiyonları da görülebilir. Özellikle nemli ve sıcak ortamlarda mantarlar hızla yayılabilir. Ayak mantarı gibi mantar enfeksiyonları, havuz kenarları veya duş alanlarında temas sonucu bulaşabilir" ifadelerini kullandı.





Opr. Dr. Bilge, önlemler ve ipuçlarını şöyle sıraladı:

"Havuz hijyeni: Havuzların düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemlidir. Havuz suyunun PH seviyesinin dengeli tutulması ve klorun doğru kullanılması mikropların çoğalmasını engeller.

Kişisel hijyen: Havuzdan önce ve sonra duş almak, mayo/bikini değiştirmek ve temiz havlu kullanmak enfeksiyon riskini azaltır.

Ayak koruması: Havuz alanlarında çıplak ayakla dolaşmak yerine terlik veya ayakkabı kullanmak, ayak mantarı riskini azaltır.

Göz ve kulak koruması: Havuz suyuyla temas sonrası gözleri ve kulakları temizlemek, enfeksiyon riskini azaltır.

Sağlık Kontrolleri: Cilt veya mantar enfeksiyonları belirtileri fark edildiğinde hemen sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.



Havuzlardan keyif alırken sağlığımızı da korumak için hijyen kurallarına dikkat etmek hayati önem taşır. Mikrop tehlikesi ve mantar hastalığı riskine karşı alınacak basit önlemlerle, havuz keyfini güvenli bir şekilde yaşayabiliriz. Havuzlardan keyif alırken sağlığımızı da korumak için hijyen kurallarına dikkat etmek hayati önem taşır. Mikrop tehlikesi ve mantar hastalığı riskine karşı alınacak basit önlemlerle, havuz keyfini güvenli bir şekilde yaşayabiliriz. Temizlik ve hijyen konularına özen göstererek, yaz aylarının tadını çıkarmak ve suyla buluşmanın keyfini doyasıya yaşamak mümkündür. Havuz kullanımı sırasında hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyarak, daha güvenli ve keyifli bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz."