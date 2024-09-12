Hayat kurtaran ayrıntı! Kansere karşı kalkan oluyor

Prostat kanserinin tedavi seçeneklerinin hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değiştiğini vurgulayan Barut, "Tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi bulunur. Her hastanın durumu farklı olduğundan, kişiye özel bir tedavi planı oluşturmak önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Barut, prostat kanserine karşı önlem almanın ve sağlık kontrollerini aksatmamanın bu süreçte en önemli adım olduğunun altını çizerek, "Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek genel sağlık için büyük önem taşır. Ayrıca, 50 yaşından itibaren erkeklerin düzenli olarak prostat kontrollerini yaptırmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.