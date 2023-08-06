Hayata yeniden bağlayan o terapi! Engelleri tek tek yok ediyor... Uzmanı anlattı

Prof. Dr. Sevda Asqarova: "Ergoterapiyi insanın yaşam kalitesini artıran bir sanat olarak ifade ediyorum. Bu anlamda ergoterapi, yaşamdan keyif almayı öğretir ve kişilerin hayatlarına dokunur" dedi.

"Ergoterapi ile kazanılmak istenen yaşam kalitesi, bireylerin bu aktiviteleri gerçekleştirirken kullanabilecekleri stratejileri ve teknikleri öğretir" diyen Prof. Dr. Sevda Asqarova, ergoterapinin insanın yaşam kalitesini artıran bir sanat olduğunu, yaşamdan keyif almayı öğrettiğini ve kişilerin hayatlarına dokunduğunu bildirdi.

Asqarova, ergoterapi mesleği ile ergoterapinin yaşam kalitesini arttırmadaki rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yaşam kalitesinin, bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal durumlarına göre algıladıkları yaşam doyumunun düzeyi olduğunu anlatan Asqarova, ergoterapi literatürünün ise son yıllarda bireylerin toplumsal katılımını ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin araştırılması ve bu alanlara yönelik müdahale yaklaşımları üzerinde durduğunu ifade etti.