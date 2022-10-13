Hayatı tehdit eden kan pıhtılaşmasının en büyük sebebi! Doktorlar uyarıyor: Sakın yapmayın...

YÖNETİM KURULUNDAKİ İLK TÜRK DOKTOR

Yüzlerce profesyonel sağlıkçı, sağlık kuruluşu ve sağlık savunucusunun desteğiyle Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği tarafından yürütülen bu önemli organizasyonun yönetim kuruluna seçilen ilk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Dumantepe, son 3 yıldır aldığı bu önemli görevi başarıyla yürütmekte.

Bu yıl 8.'si düzenlenen ve dünya genelinde tromboz (pıhtı) ile mücadelede en önemli görevi üstelenen organizasyonda, pıhtıya bağlı ölümlerin azaltılması adına kampanya ve stratejiler oluşturuluyor. 123 ayrı Ülke ve 3000'den fazla parterin destek olduğu 2021 Dünya Tromboz Günü organizasyonu ile totalde 6.1 milyar etkileşim alarak 2020 senesine göre yüzde 17 oranında büyüme gösterdi. Bünyesindeki özel etkinlikler, eğitim forumları ve farkındalık uyandırmaya yönelik projelerle geçen sene global medyada 5 milyar üzerinde etkileşim alan organizasyon her geçen gün kuvvetlenerek pıhtı ile mücadeleye daha fazla destek vermeye devam ediyor.