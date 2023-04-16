Hayatı tehlikeye sokan alışkanlık! "Eğer tüm gün oturuyorsanız..."

"ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ MİNİMİZE EDEBİLİRSEK RİSKLERİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLABİLİRİZ"

Yaş aldıkça hücreler, dokular ve organların çevresel faktörlerden dolayı negatif etkilendiğini ifade eden Uzm. Dr. Tanrıver, "Bu çevresel faktörleri minimize edebilirsek zaten kendimize göre o riskleri ortadan kaldırmış olabiliriz. Eğer 20'li 30'lu yaşlarda kendimize beslenme dahil olmak üzere iyi bakarsak tansiyonun, diyabetin, kanserin önüne geçmek mümkün olabiliyor. O nedenle lütfen bize dikte edilen şekilde yaşlanmaktan uzak duralım; sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaş almaktan konuşalım, başarılı yaşlanmanın sırlarını da bu şekilde hep birlikte çözelim" dedi.

"YAŞLANMANIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİYOR"

Kişiye özel tedavinin esas olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Tanrıver, "Siz ve ben farklıyız. Sizin ve benim ihtiyaçlarım birbirinden farklı olabiliyor. Nasıl besleneceğimizi genetik olarak bulmak mümkün. Ne kadar su içmeliyiz, spor yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Tüm bunlar hücresel düzeyde ölçülebiliyor. Bir kan analiziyle bile kişide alerji var mı yok mu, kandaki oksitlenme ne durumda gibi sorular kişiye özel olarak saptanabiliyor. Çok gelişmiş üst teknolojiyi kullanarak ultrasografik yöntemlerle damardaki en ufak bir duvar kalınlaşmasını, plakları bile milimetrik olarak ölçmemiz mümkün olabiliyor. Karaciğerde bir yağlanma var mı yok mu bunların hepsini burada bütüncül yaklaşımla ele alarak ölçmek mümkün. Kişiye özel 360 derece yaklaşımlarla tedavi edilmesi ya da risklerin minimize edilmesi mümkün olabiliyor. Bunlarla yaşlanmanın önüne geçilebiliyor" dedi.