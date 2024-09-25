Hazımsızlığın sebebi oymuş! Uzmanı anlattı: Bunlardan uzak durun...

Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu, hazımsızlık olarak bilinen dispepsinin, toplumda oldukça yaygın bir şekilde görüldüğünü belirtti. Dispepsinin, yemek sonrasında mide bölgesinde şişkinlik, dolgunluk, yanma veya ağrı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Kantarcıoğlu, "Bu belirtiler basit bir mide rahatsızlığından kaynaklanabileceği gibi altında ciddi sağlık sorunları da yatabilir. Dispepsinin en yaygın nedenleri gastrit, peptik ülser ve gastroözofageal reflü hastalığıdır. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçtığı gastroözofageal reflü de dispepsiye sıkça neden olur. Ayrıca bazı ilaçlar, özellikle ağrı kesiciler, mide mukozasına zarar vererek hazımsızlığa yol açabilir" diye konuştu.

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Dispepsinin tedavisine yönelik önerilerde bulunan Kantarcıoğlu, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Kantarcıoğlu, "Yağlı, baharatlı veya asidik gıdalardan kaçınmak, az ve sık yemek yemek, sigara ve alkolden uzak durmak dispepsi semptomlarını hafifletebilir. Ayrıca stres yönetimi ve gevşeme teknikleri de bu süreçte etkilidir. Kronikleşmiş dispepsi şikayetleri yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür durumlarda mutlaka profesyonel bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Dispepsi tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi genellikle yeterli olur, ancak ciddi bir mide hastalığı varsa cerrahi müdahale gerekebilir" dedi.