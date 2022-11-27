Hazmı kolaylaştırıyor, vücuttaki toksinleri anında uzaklaştırıyor! Gece uyumadan önce 1 avuç yerseniz...

Hazımsızlık yaşıyorsanız ve vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmak istiyorsanız bu mucize besini evinizden eksik etmeyin! Mesane sorunlarına, bağışıklığa, kalbe ve daha birçok sağlık sorununa şifa olan bu besinden 1 avuç yediğinizde sağlığınıza olan etkilerine inanamayacaksınız! İşte detayları…

Giriş Tarihi: 27.11.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 15:25 PAYLAŞ ABONE OL

Kabak çekirdeği faydaları saymakla bitmeyen besinlerden biri oluyor. Düzenli olarak gece yatmadan önce 1 avuç yediğinizde sağlığınıza sağlık katacaksınız. Gelin öyleyse diğer faydalarına birlikte bir bakalım.

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR Kabak çekirdeği kalp sağlığımız için çok iyidir. İçlerindeki antioksidanlar kalbimizi çeşitli rahatsızlıklardan korur. Kabak çekirdeğindeki magnezyum tansiyonumuzu düşürmeye yardımcı olur. Magnezyum ayrıca kötü kolesterol (LDL) seviyelerini ve trigliseritleri düşürür. Bu kalp hastalıkları riskini azaltır. Kabak çekirdeğinde bulunan lif de kolesterol seviyesini düşürerek kalbimizi korur.