Hem beyni dinçleştiriyor hem de hızlıca zayıflatıyor! Kahvenin yerini alan mucize içecek

Kahvesiz yapamayanlar için sağlıklarını olumsuz yönde etkilemeyecek, kafein içerikli olmaları sayesinde yine sabahları tüketilebilecek sağlıklı alternatifler bulunuyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı bu bitki çayları sayesinde kahveyi unutacaksınız. İşte kahvesiz yapamayanlar için tüketilebilecek diğer seçenekler…
MATCHA ÇAYI
Son zamanlarda popülerliğini giderek artıran ve hem marketlerde hem de kafelerde sıkça karşımıza çıkan bir seçenek olan matcha çayı, en az kahve kadar yüksek kafein içeriğine sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra yüksek kafeini ile gün boyu ihtiyaç duyulan enerjiyi de sağlar. Zengin bir antioksidan deposu olarak kilo vermeye yardımcı, stres savar ve metabolizma hızlandırıcıdır.
Yapımı
1 fincan suyu kaynatın ve 80 dereceye kadar soğumasına izin verin. Ardından içerisine 1 çay kaşığı matcha tozunu ilave edin ve bambu fırça yardımıyla kremamsı hale gelene kadar karıştırın.
MEYAN KÖKÜ ÇAYI
Meyan kökü yaygın olarak kola içeceğinin bileşeninde kullanılan bir maddedir ve içerisine ek bir madde girmeden içeceği hazırlanabilecek kadar lezzetlidir. Meyan kökü ile hazırladığınız çay, adet sancılarından cilt bakımına kadar pek çok rahatsızlıkta etkili olarak kullanılabilir. Acımsı tadı nedeniyle sade tüketemezseniz içerisine yapay tatlandırıcılar yerine bal veya tarçın koyarak da sağlıklı bir içecek olarak tüketebilirsiniz.
Yapımı
1 bardak suyu kaynar hale gelene kadar ısıtın ardından içerisine 1,5 tatlı kaşığı meyan kökü ekleyin. 5 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra tarçın veya bal koyarak da tüketebilirsiniz.
HİNDİBA ÇAYI
Kahveyle inanılmaz benzerlik gösteren hindiba çayı, bu nedenle hindiba kahvesi olarak da bilinmektedir. Kahveye oldukça benzeyen görüntüsünün yanında kahvenin sağlayamadığı yararları da sağlayarak tercih edebileceğiniz içeceklerin başında gelir. Zayıflama etkisinin yanında, ödem atmaya, bağırsaklar rahatlatmaya, iltihapları tedavide kullanılırken karaciğerin korunmasına da katkıda bulunur.
Yapımı
Günde 3 bardağa kadar tüketebileceğiniz hindiba çayı, diğerleri ile benzer şekilde hazırlanır. 1 fincanın içerisine 1,5 çay kaşığı karahindiba tozu koyulur ve üzerine sıcak su dökülür. Dilerseniz içerisine süt de ekleyebilir ve güvenle tüketebilirsiniz.
MASALA ÇAYI
Hem göze hem de damağa hitap eden masala çayı, kokusuyla da oldukça cezbedicidir. İçerisindeki yoğun baharatlarla aromatik bir kokuya ve tada sahiptir. Kahvenin acılığından hoşlanmayanların oldukça beğeneceği bu çay, yorgunluğu gidererek vücudu canlandırır. Aynı zamanda hastalıklarla savaşarak soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların önüne geçer.
Yapımı
Hazırlanması diğer çaylardan biraz daha uğraştırıcı olsa sonuçların uğraşmaya değdiğinden emin olabilirsiniz. Öncelikle kakule, karabiber, yıldız anason, karanfil ve çubuk tarçını havanda toz haline gelene kadar ezin. Ezilmiş tüm malzemeleri bir tencere içerisine alın ve üzerine 5 bardak su ekleyin. Kapağını kapatarak kaynatın, suyun kaynadığını gördüğünüzde ise altını kısarak demlenmesi için bırakın. 10 dakika demlendikten sonra içerisine 1 bardak su ekleyin ve 3 poşet çay ilave edin. Altını kapattığınız tencereyi bir örtüye sararak tekrar demlenmeye bırakın. 5 dakika içerisinde çayınız hazır olacak. Dilerseniz içerisine bal da koyarak tüketebilirsiniz.
ROOİBOS ÇAYI
Günümüzde giderek ünlenen bir diğer çeşit olan rooibos çayı, kahvenin acılığından sıkılan ve canı tatlı isteyenler için ideal bir seçenek. Şekerli bir tada sahip olmasına karşın içerisinde ne şeker ne de kafein barındırmayan bu içecek, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kan şekerini düşürüyor ve kan basıncını düzenliyor. Ödem sorununun da önüne geçen rooibos çayı, yağ yakımını da hızlandırarak kilo kaybına yardımcı olur.
Yapımı
Kaynattığınız 1 fincan suyu 3 dakika kadar dinlendirin. Ardından ılımaya başlayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı rooibos çayı atın ve 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Limon, portakal, bal, çubuk tarçın veya vanilya ile tatlandırabileceğiniz bu çay, vazgeçilmeziniz olacak.