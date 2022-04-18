Hem beyni dinçleştiriyor hem de hızlıca zayıflatıyor! Kahvenin yerini alan mucize içecek

ROOİBOS ÇAYI

Günümüzde giderek ünlenen bir diğer çeşit olan rooibos çayı, kahvenin acılığından sıkılan ve canı tatlı isteyenler için ideal bir seçenek. Şekerli bir tada sahip olmasına karşın içerisinde ne şeker ne de kafein barındırmayan bu içecek, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kan şekerini düşürüyor ve kan basıncını düzenliyor. Ödem sorununun da önüne geçen rooibos çayı, yağ yakımını da hızlandırarak kilo kaybına yardımcı olur.