Hem felç hem kalp krizi riskini bitiriyor! Bu protein tüm damarlarınızı yenileyecek şifa kaynağı

Felç, beyne giden kan akışı kesildiğinde ortaya çıkan, yaşamı tehdit eden acil bir tıbbi durumdur. Beyindeki bir kan damarının patlaması olabilir, ancak çoğu durumda buna bir kan pıhtısı neden olur. Tedavi edilmemesi halinde felç, ölümcül sonuçlar doğurabilir.
Birçok sağlık durumunu etkilediği gibi beslenme sistemi, felç geçirme olasılığında da büyük rol oynuyor. Örneğin; tuz oranı yüksek yiyeceklerin kan basıncını yükselttiği ve felç ve kalp krizi riskini artırdığı bilinmektedir.
Tüm bu risklere karşı beslenme sistemini gözden geçiren uzmanlar, özellikle bazı besinlerin felç geçirme riskini azaltabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
Doktor Deborah Lee, bir Akdeniz diyetinin uygulanmasını tercih etti. İnme riskini azaltmanın anahtarı, sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzıdır diyen Lee, besinlerin yaşamınızda fark oluşturacağını vurguladı.
2023 tarihli yakın tarihli bir inceleme ve 40 klinik araştırmanın meta-analizi, altı farklı diyetin kardiyovasküler risk (felç, kalp krizi ve ölüm) üzerindeki etkilerini karşılaştırdı.
Beş yıllık takip sonucunda Akdeniz diyeti uygulayan kişilerde 1000'de 7 daha az felç, 1000'de 17 daha az kalp krizi ve 1000'de 17 daha az ölüm ile tespit edildi.
Dr. Lee, yediğiniz protein türünü de değiştirmenin önemini bu noktada vurguladı. "Doğru proteini ye" önerisi sunan Lee, özellikle işlenmiş etten kaçınılmasını ve yağsız et, beyaz et ve ızgara olarak pişirilmiş balık tercih edilebileceğinin altını çizdi.
Diyetteki bitkisel protein miktarını artırmanın da önemli olduğunu belirten Lee, aynı zamanda her öğüne protein türü dahil etmenin kan basıncını düşürmeye de yardımcı olduğunu belirtiyor.
ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
Dr. Lee'nin bahsettiği araştırma; 2012 yılında Stroke dergisinde yayınlandı. Araştırmanın bir parçası olarak bilim insanları, başlangıçta kanser, diyabet veya kardiyovasküler hastalık teşhisi konmamış 84.000'den fazla kadın ve 43.000 erkeği 26 yıla varan bir süre boyunca inceledi.
Beslenme sistemi , standartlaştırılmış ve onaylanmış bir anketle tekrar tekrar değerlendirildi. Bu süre içinde yaklaşık 4.000 felç rapor edildi. Bu verilere göre; işlenmiş et tüketiminin daha yüksek oranda kalp krizi ve felç ile ilişkili olduğu tespit edildi.