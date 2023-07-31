Hem felç hem kalp krizi riskini bitiriyor! Bu protein tüm damarlarınızı yenileyecek şifa kaynağı

2023 tarihli yakın tarihli bir inceleme ve 40 klinik araştırmanın meta-analizi, altı farklı diyetin kardiyovasküler risk (felç, kalp krizi ve ölüm) üzerindeki etkilerini karşılaştırdı.

Beş yıllık takip sonucunda Akdeniz diyeti uygulayan kişilerde 1000'de 7 daha az felç, 1000'de 17 daha az kalp krizi ve 1000'de 17 daha az ölüm ile tespit edildi.

Dr. Lee, yediğiniz protein türünü de değiştirmenin önemini bu noktada vurguladı. "Doğru proteini ye" önerisi sunan Lee, özellikle işlenmiş etten kaçınılmasını ve yağsız et, beyaz et ve ızgara olarak pişirilmiş balık tercih edilebileceğinin altını çizdi.