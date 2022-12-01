Hem hazımsızlığa yol açıp hem de sağlıklı olan tek besin! Asla kahvaltıda tüketmeyin yoksa...

Normalde özofagus sfinkteri (gıdanın mideye geçmesine izin veren ve daha sonra geri gelmesini engellemek için kapanan kaslı bir tüp) yemek borusunu mide asidinden korur. Bununla birlikte, sfinkter gevşerse, yiyecek gevşeyen açıklıktan yukarı doğru itilebilir ve asit geri akışına neden olabilir. Öyleyse gelin birlikte reflüyü tetikleyen gıdalara bir bakalım.
HAZIMSIZLIĞA YOL AÇIYOR!
Portakal ve diğer narenciyelerin tonlarca sağlık yararı vardır; bağışıklığı güçlendirici C vitamini ile doludurlar. İltihapla savaşmaya yardımcı olur. Hatta diyabet ve kanser gibi ciddi hastalıkları önledikleri gösterilmiştir. Bununla birlikte, tüm bu olumlu yönlere rağmen, özellikle mide ekşimesi söz konusu olduğunda, genellikle hazımsızlıkla mücadele ediyorsanız, bu lezzetli meyveyi sabahları tabağınıza eklemek konusunda dikkatli olmak isteyebilirsiniz.
OLDUKÇA ASİDİK BİR MEYVEDİR
Bu meyvelerin asiditesi, alt yemek borusu sfinkterinin (LES) gevşemesine neden olarak mide asidinin yemek borusuna geri akışına ve hazımsızlıkla ilişkili mide ekşimesine neden olur.
Mauro, Gialouris'in uyarısını yineliyor: "Çoğu zaman insanlar portakalları kendi başlarına yerler veya suyunu bir smoothie'ye eklerler ve bu, hazımsızlığa neden olabilir" diyor ve bu meyvenin asidini ana sorun olarak gösteriyor. "Portakallar, midenizin çok fazla asit üretmesine ve dolayısıyla hazımsızlığa neden olabilecek oldukça asidik bir narenciyedir.
HAZIMSIZLIĞA YOL AÇAN DİĞER BESİNLER
MİDE YANMASI NEDİR?
Mide ekşimesi, midedeki asit yemek borusuna veya yemek borusuna geri aktığında oluşur. Bazı insanlar bunu göğüs kemiğinin arkasından başlayıp boyun ve boğaza doğru ilerleyen yanma hissi olarak tanımlar.
Boğazda acı bir tat veya baskı hissi de olabilir. Semptomlar birkaç saat boyunca mevcut olabilir ve belirli yiyecekleri yedikten sonra daha kötü hissedebilirler.
BAHARATLI YİYECEKLER
Baharatlı yiyecekler mideyi tahriş edebilir ve mide ekşimesine neden olabilir. Özellikle acı biber, kapsaisin içerir. Yapılan araştırmalarda gecikmiş mide boşalmasına neden olduğunu ve reflüyü destekleyebileceğini açıkladı.
Paket servislerden veya restoranlardan gelen baharatlı yiyecekler genellikle mide ekşimesine neden olabilecek soğan ve yağlar içerir.
Köri ve biber yemeklerini evde sıfırdan hazırlamak ve bunun yerine daha hafif baharatlar veya taze otlar kullanmak tercih edilebilir. İnsanlar köriyi daha az baharatlı hale getirmek için hindistan cevizi sütü eklemeyi de deneyebilir.
YAĞLI VE KIZARMIŞ YİYECEKLER
Uzmanlar, yağlı ve kızarmış yiyeceklerin sindirilmesinin daha uzun sürdüğünü ve bu da özofagus sfinkteri üzerindeki baskıyı artırdığını söylüyor.
Özellikle bu besinlerden reflünüz var ise uzak durun.