Hem hazımsızlığa yol açıp hem de sağlıklı olan tek besin! Asla kahvaltıda tüketmeyin yoksa...

Mauro, Gialouris'in uyarısını yineliyor: "Çoğu zaman insanlar portakalları kendi başlarına yerler veya suyunu bir smoothie'ye eklerler ve bu, hazımsızlığa neden olabilir" diyor ve bu meyvenin asidini ana sorun olarak gösteriyor. "Portakallar, midenizin çok fazla asit üretmesine ve dolayısıyla hazımsızlığa neden olabilecek oldukça asidik bir narenciyedir.