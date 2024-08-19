Hem kalbi hem beyni etkiliyor! Tedavi edilmezse Alzheimer riskini %36 artırıyor…

Yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan Alzheimer hastalığı kimse yaşamak istemez. Bu hastalığın ilerleyen evrelerinde kişiler temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelebilirler.

ALZHEİMER RİSKİ İLE BAĞLANTILI

Yapılan araştırmaya göre, 60 yaş ve üzeri yetişkinlerde tedavi edilmeyen yüksek tansiyon ile Alzheimer hastalığı riskinin bağlantılı olduğu gözlemlendi.

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, yaş ortalamaları 72 olan katılımcıların, bilişsel değişiklikler ve demas teşhisleri açısından yaklaşık olarak dört yıl boyunca gözlemlendi.

İncelenen gruptan 1.415 kişide Alzheimer hastalığı gözlemlendi.

TEDAVİ EDİLMEMİŞ YÜKSEK TANSİYON

Yapılan araştırmada, tedavi edilmemiş yüksek tansiyon hastalığı olan katılımcıların, yüksek tansiyon tedavisi gören ve kronik hastalığa sahip olmayan kişilere oranla Alzheimer hastalığına yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden çalışma yürüten Dr. Matthew J. Lennon, yüksek tansiyonun felç ve serebrovasküler hastalığın nedenlerinden biri olduğunu açıkladı.

Yüksek tansiyon tedavi altına alındığında ise bu tarz risklerin önüne geçilmiş olur.

Lennon ve ekibi, katılımcıların kan basıncı ölçümlerini, ilaç kullanımlarını ve hipertansiyon teşhislerini inceledi; %36'sının yüksek tansiyonu olmadığı, %51'i kan basıncı ilaçları kullandığı ve %9'unun tedavi edilmemiş yüksek tansiyonu olduğu gözlemlendi.

Tedavi edilmeyen yüksek tansiyonu olan katılımcıların, yüksek tansiyonu olmayan katılımcılara oranla Alzheimer'a yakalanma risklerinin %36 oranında fazla olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda yüksek tansiyonu olan ve tedavi görmeyen kişiler, tedavi görenlere oranla Alzheimer'a yakalanma oranlarının %43 artırdığı söylendi.

ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTMADA ÖNEMLİ

Lennon, bu sonuçların yüksek tansiyonu olan hastaların tedavi görmeleri, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltmada oldukça etkili olduğunu ifade etti.

Ancak, yüksek tansiyon tanımı kişiden kişiye değişebileceği için eğer şüpheniz varsa mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir.

BEYNE ZARAR VEREBİLİR

Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular, yüksek tansiyonun yaşlı kişilerde beyne zarar verebileceğini destekliyor.

Bu çalışmadaya göre, kan basıncı normale düzeye yakın olanlara kıyasla, kan basıncı yüksek olan kişilerin beyinlerinde daha fazla bozulma belirtisi olduğu ve Alzheimer hastalığı belirtileri göstermiştir.