Hem kalbi koruyor hem de kanseri önlüyor! Her yemeğe 1 kaşık ekleyin...

Ev yapımı salça, sadece lezzetiyle değil aynı zamanda vitamin kaynağı olarak da ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre domates ve biber salçası, kalp sağlığını koruyor, kanser riskini azaltıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:00 PAYLAŞ ABONE OL

Mevsim, tam salça yapma mevsimi. Evlerde salça yapma telaşı ise sürüyor. Ev yapımı salça, yemeklere hem lezzet hem de sağlık katıyor. Evde yapılan domates ve biber salçası, katkı maddesi bulundurmuyor. Farklı aroması ve dokusuyla daha fazla lezzeti içinde barındırıyor. Ancak salça yaparken, bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyen Betül Merd, sağlıklı salçanın nasıl yapılması gerektiğini ve salçanın bilinmeyen faydalarını anlattı.





ÇOK SAĞLIKLI BİR BESİN

Salçanın, yemekleri tatlandıran önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Merd, şöyle dedi: "Salça, yüzyıllardır yaz aylarında yetişen domates veya kırmızı biberin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle yapılıyor. Zengin tadı nedeniyle mutfaklarda kullanılan çok yönlü bir besin. Marketlerde satılan raf ömrü uzun konserve salçaları tüketmek mantıklı gibi görünse de evde sterilizasyon kurallarına uygun olarak yapılan salça daha sağlıklıdır. Salça, saklama koşullarına uyulduğunda, Türk mutfağının da vazgeçilmezidir."