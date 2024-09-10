Hem kalbi koruyor hem de kanseri önlüyor! Her yemeğe 1 kaşık ekleyin...

Mevsim, tam salça yapma mevsimi. Evlerde salça yapma telaşı ise sürüyor. Ev yapımı salça, yemeklere hem lezzet hem de sağlık katıyor. Evde yapılan domates ve biber salçası, katkı maddesi bulundurmuyor. Farklı aroması ve dokusuyla daha fazla lezzeti içinde barındırıyor. Ancak salça yaparken, bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyen Betül Merd, sağlıklı salçanın nasıl yapılması gerektiğini ve salçanın bilinmeyen faydalarını anlattı.
ÇOK SAĞLIKLI BİR BESİN
Salçanın, yemekleri tatlandıran önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Merd, şöyle dedi: "Salça, yüzyıllardır yaz aylarında yetişen domates veya kırmızı biberin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle yapılıyor. Zengin tadı nedeniyle mutfaklarda kullanılan çok yönlü bir besin. Marketlerde satılan raf ömrü uzun konserve salçaları tüketmek mantıklı gibi görünse de evde sterilizasyon kurallarına uygun olarak yapılan salça daha sağlıklıdır. Salça, saklama koşullarına uyulduğunda, Türk mutfağının da vazgeçilmezidir."
GÜNEŞİN ENERJİSİNİ ÇEKİYOR
Merd, salça çeşitleriyle ilgili şöyle bilgi verdi:
DOMATES SALÇASI: Domates salçası, Anadolu'da daha yaygın olarak üretilen ve tüketilen bir salça türüdür. Çekirdeklerinden ve kabuğundan ayrıştırılarak elde edilen domates püresi, kaynatma ya da güneşte bekletme gibi yöntemlerle salça haline getirilmektedir.
BİBER SALÇASI: Kırmızı biber salçası, sapları ve çekirdekleri çıkarılan kırmızı biberlerin ezilip tuzlandıktan sonra güneş altında kurutulmasıyla üretilir.
6-8 AY İÇİNDE TÜKETİLMESİ GEREKİR
Salçanın oksijene maruz kaldığında hızla bozularak renk, tat ve dokuda değişikliğe uğrayabildiğinin altını çizen Merd, doğru saklama kurallarını şöyle sıraladı:
ANTİOKSİDAN ZENGİNİ
Ev yapımı salçanın sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sayısız faydasıyla da ön plana çıktığını söyleyen Merd, bu fayladaları şöyle sıraladı: "Domates ve biber, A ve C vitaminleri ile mineraller açısından zengindir. Salça, serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içermektedir. Salçanın lif içeriği sindirim sistemini destekler. Özellikle domates, A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra potasyum gibi mineraller ve likopen gibi antioksidanlar açısından da zengin bir kaynaktır. Yapılan araştırmalarda domatesin kalp sağlığını koruduğu, belirli kanser türlerinin riskinin azaltılmasında etkili olduğu ve bağışıklığı artırdığı belirlenmiştir."
EVDE SALÇA NASIL YAPILIR?
Merd, evde nasıl salça yapılacağını da şöyle tarif etti: