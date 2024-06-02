Her 10 kişiden 1'inde görülüyor! Sizde de bu hastalık olabilir...

Dünyada 3 milyona yakın ülkemizde ise 82 bin MS hastası bulunduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Taşkıran, hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı. Asıl adı multipl skleroz olan ancak halk arasında MS olarak bilinen rahatsızlığın belirtiler, tanı ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Taşkıran, bulaşıcı bir hastalık olmadığının da altını çizdi.

İHA Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:34 PAYLAŞ ABONE OL

Bağışıklık sistemindeki bozukluğun bir sonucu olarak omurilik ve beyinde çok sayıda plağın oluşması ile ortaya çıkan multiple skleroz, halk arasında bilinen ismi ile MS hakkında bilinmeyenleri anlatan Dr. Esra Taşkıran, rahatsızlığın 20-40 yaş aralığındaki kadınlarda daha sık görülen kronik inflamatuar, miyelin kaybıyla giden bir hastalık olduğunu belirterek, "Dünyada 3 milyona yakın, Türkiye'de ise sağlık bakanlığı veri tabanıyla yaptığımız son çalışmaya göre yaklaşık 82 bin MS hastası var. Her 10 kişiden biri MS hastası diyebiliriz" dedi.





MS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER

Taşkıran, MS hastalığının belirtilerinin ilerleyen yıllarda kalıcı olabildiğini belirterek, "Genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyreden, santral sinir sistemini (beyin ve omurilik) etkileyen, çoğunlukla myelin dediğimiz sinir hücresi kılıfı ve sinir hücrelerinde hasar oluşturur. MS hastaların çoğunda ataklar ve düzelmelerle, küçük bir grupta ise sürekli olarak ilerleyici belirtilerle seyretmektedir. Ataklar özellikle başlangıç döneminde tamamen düzelme gösterse de ilerleyen yıllarda bazı belirtiler kalıcı hale gelebilir. Ataklar; genellikle saatler içinde ortaya çıkan, 24 saatten uzun süren, ateşin ve enfeksiyonun eşlik etmediği yeni nörolojik belirtilerdir" ifadelerini kullandı.