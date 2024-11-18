Her 15 saniyede bir insan kalp krizi geçiriyor! Kalp krizi ve ani ölümler neden arttı?

Tüm dünyada ölümlerin en sık nedeni olarak gösterilen kalp damar hastalıkları, çağın en büyük sağlık sorunu. Ancak hayat tarzı ve beslenme üzerinde yapılan birtakım değişikliklerle bu ölümcül hastalık önlenebilir hale gelebilir, fakat önlem alınmadığında ise kayıplar çok hızlı ve ani gerçekleşebilir. Öyle ki dünyada her 15 saniyede bir insanın hayatını bu hastalık yüzünden kaybettiği kaydedildi...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:32 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kalp damar hastalıklarının artık yalnızca yaşlı bireyleri değil, gençleri de etkilediğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan bu hastalıklar, kalp krizlerinden felce kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.





Prof. Dr. Okuyan, "Dünyada her 15 saniyede bir insan kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Bu, korkutucu bir rakam. Özellikle genç yaşta kalp krizine bağlı ölümlerde artış gözlemliyoruz. Eskiden yaşlılara özgü bir hastalık olarak bilinse de artık 30'lu, hatta 20'li yaşlarda dahi kalp krizi görülebiliyor" dedi. Prof. Dr. Okuyan, bu durumun nedenlerini şöyle sıraladı: "Sigara kullanımı, yüksek kolesterol seviyeleri, hareketsiz yaşam tarzı, obezite, stres, yüksek tansiyon ve genetik yatkınlık başlıca risk faktörleri arasında yer alıyor. Ne yazık ki, bu faktörlerin çoğu günümüzde yaygın olarak görülüyor."