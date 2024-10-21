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Her 2 kişiden 1'inde görülüyor! Tuvalete gittiğinizde bunu yaşıyorsanız...

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuba Mert, hemoroid ve anal fissür hastalıklarının toplumun yaklaşık yarısını etkilediğini belirterek bu sağlık sorunlarının ciddiyetine dikkat çekti. Tedavi sürecinin hastalığın hangi aşamada olduğuna bağlı olarak farklılık gösterdiği konusunda uyardı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:11
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HER 2 KİŞİDEN 1’İNDE GÖRÜLÜYOR! TUVALETE GİTTİĞİNİZDE BUNU YAŞIYORSANIZ...

Hemoroid ve anal fissür gibi rahatsızlıklar tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuba Mert, bu hastalıkların toplumda yaygın olduğunu, ancak muayene korkusu ya da hastalığın hafife alınması nedeniyle tedavinin geciktiğini vurguladı.


HASTALIĞIN EVRESİNE GÖRE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Dr. Mert, hemoroidlerin makat bölgesinde şişlik, kanama ve ağrı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını belirterek, "Hemoroidler, iç ve dış hemoroid olarak iki gruba ayrılır. Hastalığın evresine göre tedavi yöntemlerini belirliyoruz. Evre 1 ve 2'de genellikle medikal tedavi, ılık su banyoları, dışkılama alışkanlığının düzenlenmesi ve krem kullanımı ile hastalık gerileyebiliyor. Ancak evre 3 ve 4'te cerrahi müdahale gerekebiliyor" diye konuştu.


BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN
Anal bölgede en sık karşılaşılan ikinci hastalık grubunun anal fissürler olduğunu söyleyen Dr. Mert, "Bu hastalık, genellikle kabızlık veya ishal sonucu tetiklenir. Hastalar şiddetli ağrı ve kanama şikayetleri ile bize başvuruyor. Akut anal fissür, hastalığın erken evresidir ve uygun tedaviyle iyileştirilebilir. Ancak kronikleşmiş anal fissürlerde cerrahi müdahale kaçınılmazdır. Maalesef, bu hastalığı medikal tedavi ile iyileştirmek mümkün değildir, cerrahi tedavi öneriyoruz" dedi.

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