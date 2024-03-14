Her 3 kişiden 1'inde görülüyor! Sağlık sorunlarının altında yatan asıl sebep...

Uyku apnesi ve uykusuzluk gibi yaygın hastalıklar, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilerken, sağlık uzmanları uyku süresi ve kalitesinin sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulamaktadır.

AA Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:18 PAYLAŞ ABONE OL

Dünyada her yıl bahar ekinoksundan önceki cuma kutlanan Dünya Uyku Günü, bu yıl 15 Mart'a denk geliyor. Bu senenin teması ise "Küresel Sağlık İçin Uyku Eşitliği" olarak belirlendi.

UZMANLAR HER YAŞ ARALIĞI İÇİN FARKLI UYKU SÜRELERİ TAVSİYE EDİYOR ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) verilerine göre, 0-3 aylık bebeklerin günde 14-17 saat, 4-12 aylık bebeklerin 12-16 saat, 1-2 yaş grubunun 11-14 saat, 3-5 yaş grubu çocukların da 10-13 saat uyuması tavsiye ediliyor. Tavsiye edilen günlük uyku süreleri, 6-12 yaş için 9-12 saat, 13-18 yaş için 8-10 saat, 18 yaş üzeri yetişkinler için de her gece en az 7 saat olarak belirleniyor.