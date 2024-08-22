Her 3 saniyede bir kişide gelişiyor! Meğer demansın en büyük sebebi...

Demans, dünya gelinde katlanarak artıyor. İleri yaş demans için en büyük risk faktörü ama vakaların yüzde 40’ı değiştirilebilir risk faktörlerine bağlı olarak hastalığa yakalanıyor. Şimdi bu risk faktörlerine yenileri de eklendi. Görme kaybı ve yüksek kolesterolün de demansa neden olduğu ortaya çıktı

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:10 PAYLAŞ ABONE OL

Demans (bunama), dünya genelinde en çok görülen 7'nci ölüm nedeni. Demansın, küresel bir sağlık krizi halini aldığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı.



RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ

Uluslararası kuruluşların istatistiklerine göre; dünyada her 3 saniyede bir kişide demans geliştiğini söyleyen Uzm. Dr. Onultan, demansın artışı ile ilgili şu rakamlara dikkat çekti: "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2050 yılında dünya genelinde 65 yaş ve üzeri nüfusun 2'ye katlanarak, 2.1 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. Bu artışla birlikte, demans ile yaşayan kişi sayısının da 153 milyona ulaşması öngörülüyor.