Her 7 kişiden biri bu risk altında! Güzel bir vücut için sağlığınızı tehlikeye atmayın...

Spor yaralanmalarının kalıcı sakatlıklara dönüşmemesi için uyarıda bulunan Tuncay, birden fazla yaralanma, tedaviye geç kalma, rehabilitasyon yetersizliği, rehabilitasyonun temel kurallarına uyulmaması, tedavi sonrası erken dönemde spora dönülmesi ya da yaralanmaların tekrarlaması halinde kalıcı hasarların meydana gelebileceğini aktardı.

Prof. Dr. İbrahim Tuncay, ortalama her 7 ila 10 hastadan 1'inin spor yaralanması nedeniyle ortopedi kliniklerine başvurduğunu ifade etti.

Çocuk ve gençler için özellikle tehlike arz eden spor yaralanmalarında en temel 2 risk faktörünün kas iskelet sistemi olgunlaşması tamamlanmadan yapılan orantısız antrenman ve vücuda aşırı yüklenme olduğunu belirten Tuncay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle futbol gibi popüler ve medyatik branşlarda, profesyonelliğin başındaki çok yetenekli sporcuların, basit sayılabilecek başlangıç seviyesindeki yaralanmalarının hafife alınması ve uygun şekilde tedavi edilmemesi, uzun vadede ciddi riskleri de beraberinde getirir. Bu konuda kulüplerin ve ailelerin bilinçli olması, birçok potansiyel yıldız sporcunun spor hayatının ve performansının kesintiye uğramadan devam etmesine katkı sağlar."