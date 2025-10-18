Her 8 kadından 1'inde görülüyor! Uzmanlar uyardı: "Erken tanı hayat kurtarır..."

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinden korunmak için erken tanı çok önemli. Bu nedenle Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) çağrıda bulunarak, “Mücadele, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur” dedi

Ekim ayı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor. Meme kanseri konusunda toplumsal bilinç oluşturmak, erken tanının hayati önemini vurgulamak ve kadınları düzenli sağlık kontrollerine teşvik etmek amacıyla bu dönemde çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, kamuoyuna çağrıda bulunarak, "Meme kanserine karşı birlikte daha güçlüyüz. Meme kanseri ile mücadele, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Sağlık kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlar, 'Pembe Kurdele' hareketi ile toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflemektedir. Unutulmamalıdır ki meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır" dedi.

HER 8 KADINDAN BİRİ

Prof. Dr. Karadurmuş, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, günümüzde her 8 kadından birinin yaşamı boyunca bu hastalıkla karşılaşma riski bulunduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Karadurmuş, erken evrede tespit edilen meme kanserinin, yüksek oranda tedavi edilebildiğini belirterek, şunlara dikkat çekti: "Hastaların yaşam kalitesi büyük ölçüde korunabilmektedir. Bu nedenle, her kadının sağlığını güvence altına alması için şu üç temel adımı atması büyük önem taşımaktadır. Birincisi, kendi kendine meme muayenesi yapmak. İkincisi, düzenli aralıklarla hekim kontrolünden geçmek. Üçüncüsü de 40 yaşından itibaren mamografi taramalarını kesinlikle ihmal etmemek."