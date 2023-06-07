Her beş kişiden birinde görülüyor! Ağız kokusu bakın hangi hastalığın habercisiymiş

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Duygu Erdem, ağız kokusunun solunum yolları ve sindirim sistemi hastalıkları gibi pek çok hastalığın haberci olabileceğini belirterek, bu gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

AA Giriş Tarihi: 07.06.2023 16:08 PAYLAŞ ABONE OL

Erdem, AA muhabirine, ağız kokusunun hangi nedene bağlı olursa olsun ağız içerisinde hissedilen hoş olmayan koku olarak tanımlandığını kaydetti. Çok sayıda hastanın kendilerine ağız kokusu şikayetiyle başvurduğunu aktaran Erdem, "Toplumda yaklaşık beş kişiden birinde bu şikayet mevcut. Çok çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir. Bunların başında ağız ve ağız boşluğuyla ilgili hastalıklar, yutak hastalıkları gelir. Yaklaşık yüzde 90'ı buranın problemlerinden kaynaklanır." dedi.

Erdem, vücuttaki pek çok bölgenin de ağız kokusu yapabileceğine işaret ederek, "Bunların başında burun ve sinüslerin hastalıkları, solunum yollarının hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları gelir. En sık sebeplerinden biri bozuk ağız hijyeni. Bozuk ağız hijyeninden neyi kastediyoruz? Diş çürükleri, diş ve diş etleri, kronik hastalıklar, bunlar dışında ağzımızda çok sayıda bakteri yer aldığı için bu bakterilerin artmasına bağlı birtakım hastalıklar. Yine dil üzerinde çeşitli tabakaların birikmesine bağlı rahatsızlıklar ağız kokusu yapabilir." ifadelerini kullandı.