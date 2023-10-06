Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor...

Dr. Mahmud, her yıl 500.000'in üzerinde osteoporoza bağlı kırık oluştuğunu , her ay ise 1.100 kalça kırığı sonucu ölüm meydana geldiğini belirtti. Dr. Mahmud, osteoporozun "geri döndürülebilir" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Osteoporoz, kemik yoğunluğunun giderek azalması sonucunda giderek daha kırılgan hale gelmesi sonucunda oluşur. Dr. Mahmud, yaşam tarzı değişikliklerinin, beslenme sisteminin sağlıklı olmasının ve egzersizin bir araya gelmesi halinde ilerlemenin durabileceğini belirtiyor.

Dr. Mahmud, bu yaşam tarzının üstelik, sadece durdurmakla kalmadığını, hatta bazı durumlarda kemik yoğunluğunu artırabileceğini dile getirdi.

İlk olarak kemik erimesini "önleyici" bir yaşam stilinin en iyi yol olduğunu belirten Dr. Mahmud, yine de halihazırda bu rahatsızlığınız bulunuyorsa, doğru bir şekilde adımlar atmanız halinde hastalığı durdurabileceğinizi, hatta kemiklerinizi güçlendirebileceğinizi belirtiyor.