Her diz ağrısı kireçlenme değil! Uzmanı menisküs yırtığının işaretlerini sıraladı

Diz ağrısının farklı yaş gruplarında sık görülen ve günlük hareketleri kısıtlayabilen ortopedik sorunlardan biri olduğunu belirten Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Necdet Işıklı, menisküs yırtıklarının bu şikayetlerin yaygın nedenleri arasında bulunduğunu ifade etti. Işıklı, menisküs yırtığı tespit edilen her hastanın ameliyat edilmesi gerekmediğine dikkat çekerek, tedavi yönteminin kişinin yaşı ve fiziksel aktivite düzeyinin yanı sıra yırtığın türü, boyutu ve bulunduğu bölgeye göre belirlendiğini söyledi.

Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Necdet Işıklı, diz ağrısı ve menisküs yırtıklarının belirtileri ile tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Diz ağrısının gençlerde ve sporcularda sıklıkla ani hareketler veya travmalar sonucu ortaya çıktığını belirten Işıklı, ileri yaş grubunda ise eklem kıkırdağının aşınması ve dokuların esnekliğini kaybetmesinin etkili olabileceğini ifade etti.





"MENİSKÜS DİZDE ŞOK EMİCİ GÖREVİ GÖRÜYOR"

Diz ekleminde uyluk ve kaval kemiklerinin birleştiği noktada iç ve dış olmak üzere iki menisküs bulunduğunu belirten Işıklı, bu yapıların vücut ağırlığının dize uyguladığı baskının dağıtılmasına yardımcı olduğunu söyledi. Menisküslerin yürüyüş, koşu ve zıplama sırasında ortaya çıkan darbe kuvvetini emdiğini, eklem stabilitesine katkı sağladığını ve eklem kıkırdağının korunmasında rol oynadığını kaydetti.



Menisküs yırtıklarının travmatik ve dejeneratif olmak üzere iki ana grupta değerlendirildiğini aktaran Işıklı, travmatik yırtıkların özellikle gençlerde ve sporcularda ayağın sabit kalıp gövdenin aniden dönmesi, dize doğrudan darbe alınması veya derin çömelme gibi hareketler sırasında oluşabileceğini ifade etti. İleri yaşlarda ise menisküs dokusunun esnekliğini ve dayanıklılığını kaybetmesi nedeniyle belirgin bir travma olmadan, sandalyeden kalkma veya merdiven çıkma sırasında dahi yırtık gelişebileceğini söyledi.