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Her ebeveynin bilmesi gerekiyor! Çocukların yaşıtlarından geri kalması o hastalığın belirtisi

Çocukların koşarken yaşıtlarının gerisinde kalması, merdiven çıkarken zorlanması veya yerden kalkmakta güçlük çekmesi aileler tarafından göz ardı edilebiliyor. Ancak özellikle 2-6 yaş arasındaki erkek çocuklarda görülen bu belirtiler, ilerleyici bir kas hastalığının habercisi olabilir. Uzmanlar, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 07.09.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 09:24 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukluk döneminde koşarken yaşıtlarının gerisinde kalmak, merdiven çıkarken sık sık durmak ya da yerden kalkmakta zorlanmak basit bir gelişim farklılığı olarak görülmemeli. Özellikle 2-6 yaş arasındaki erkek çocuklarda ortaya çıkabilen bu belirtiler, genetik geçişli Duchenne Musküler Distrofi'nin (DMD) ilk işaretleri arasında yer alabiliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, erken tanı ve rehabilitasyonun çocukların yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Duchenne Musküler Distrofi (DMD), özellikle erkek çocuklarında erken yaşlarda ortaya çıkan ve ilerleyici kas güçsüzlüğüne yol açan genetik bir hastalık olarak biliniyor. 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü kapsamında hastalığın erken belirtilerine dikkat çeken Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, çocukların gelişim basamaklarının aileler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Erken tanı ve rehabilitasyonun önemine işaret eden Prof. Dr. Ağırman, "Bir çocuk yaşıtları koşarken geride kalıyorsa, merdiven çıkarken durmak zorunda kalıyorsa veya oturduğu yerden kalkarken zorlanıyorsa ailelerin bunu önemsemesi gerekiyor" dedi.