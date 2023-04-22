Her gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Sebebi bu rahatsızlıkmış

Geceleri tuvalete gitmemek için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem sayesinde aradığınız kesintisiz uykuya kavuşabilirsiniz. İşte bu durumdan kaçınmak için deneyebileceğiniz birkaç yöntem…
SON DERECE RAHATSIZ EDİCİ
Sıcak yatağınızda güzelce uyuyorsunuz, ama uyanıyorsunuz çünkü tuvalete gitmeniz gerekiyor. Son derece can sıkıcı olmasına rağmen yapabileceğiniz birkaç şey bulunuyor. Bu soruna neden olan birkaç şey var. Akşamları fazla içmemek gibi.
AŞIRI AKTİF MESANE
Normalde günde 1 ila 2 litre idrar üretirsiniz ve bunun yalnızca %25'i geceleri devam eder. Bu nedenle geceyi tuvalete gitmeden geçirebilmeniz gerekir. Fakat geceleri birkaç kez tuvalete gitmek için kalkıyorsanız muhtemelen noktüri olarak da adlandırılan aşırı aktif mesane sorununuz olabilir. Bu durum da geceleri artan idrar üretimi sorununuz olduğu anlamına gelir. Bu durum kadınlarda erkeklerden daha sık görülür ve en önemli faktörleri arasında yaş bulunur.
BİRÇOK SEBEPTEN BAZILARI
Artan idrar üretiminin sebebini merak edebilirsiniz. Fakat bu durum için birden fazla sebep bulunuyor. Bazıları diğerinden daha az zararsız olsa da dikkat edilmesi gereken durumlar oluşabilir. İşte nedenlerden bazıları:
DOKTORA GİDİLMELİ Mİ?
Doktor muayenesine ne zaman gidileceği bu noktada önemlidir. Eğer sık sık tekrarlayan ve gece uykunuzu bölen bir idrar sorununuz varsa doktora gitmelisiniz. Sadece ara sıra tekrarlayan bir durumsa çok fazla endişelenmenizi gerektirecek bir şey olmayabilir. Fakat bir doktora danışarak uygun bir tetkik süreci yaşayabilirsiniz. Doktor, yeme içme düzeninizi, hormon bozukluklarını, mesane veya prostat sorunları, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek veya kalp sorunlarının hepsine birlikte inceleyebilir.
KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEĞİNİZ BİRKAÇ ŞEY
Doktora gitmeden önce geceleri tuvalete kalkmamak için dikkat edebileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor.