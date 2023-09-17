Her gün 4 adet yiyin! Hem beyni hem kalbi makine gibi işletiyor

Yediden yetmişe herkesin sevdiği lezzetlerden biri olan ceviz, çocukların beyin gelişiminden, ileri yaşlarda yakalanabilecek demans, Alzheimer gibi nörobilişsel faaliyetlerdeki gerilemeye karşı önlem olmasına kadar birçok etkiye sahip. Bu nedenle uzmanlar, düzenli ceviz tüketiminin vücudu yenileyebilecek kapasiteyi artırabileceği konusunda hemfikir.

Yapılan yeni bir çalışma, özellikle kalp ve damar sağlığında cevizin etkilerini tekrar inceledi ve alınan sonuçlar oldukça olumluydu.

Cevizle zenginleştirilmiş beslenme sisteminlerinin diğer beslenme sistemleriyle karşılaştırıldığında toplam ve LDL ("kötü") kolesterolün daha düşük olmasını sağladığını tespit etti. O zamandan beri, çok daha fazla katılımcının yer aldığı ve daha uzun takip sürelerine sahip daha fazla çalışma yayınlandı.