Her gün 4 adet yiyin! Hem beyni hem kalbi makine gibi işletiyor

Yediden yetmişe herkesin sevdiği lezzetlerden biri olan ceviz, çocukların beyin gelişiminden, ileri yaşlarda yakalanabilecek demans, Alzheimer gibi nörobilişsel faaliyetlerdeki gerilemeye karşı önlem olmasına kadar birçok etkiye sahip. Bu nedenle uzmanlar, düzenli ceviz tüketiminin vücudu yenileyebilecek kapasiteyi artırabileceği konusunda hemfikir.
Yapılan yeni bir çalışma, özellikle kalp ve damar sağlığında cevizin etkilerini tekrar inceledi ve alınan sonuçlar oldukça olumluydu.
Cevizle zenginleştirilmiş beslenme sisteminlerinin diğer beslenme sistemleriyle karşılaştırıldığında toplam ve LDL ("kötü") kolesterolün daha düşük olmasını sağladığını tespit etti. O zamandan beri, çok daha fazla katılımcının yer aldığı ve daha uzun takip sürelerine sahip daha fazla çalışma yayınlandı.
Bu son analiz, 1.000'den fazla kişiyi kapsayan önceki 26 denemeden elde edilen verileri birleştirdi; düzenli bir beslenme sistemien sahip olanlarla karşılaştırıldığında, cevizle zenginleştirilmiş bir diyet tüketenlerde farklı değerler tespit edildi
CEVİZ NEDEN BU KADAR SAĞLIKLI?
Aslında cevizi kalp-damar sağlığı açısından özel kılan da içindeki yağ türleri. Ceviz, doymuş yağlardan daha sağlıklı olan birçok çoklu doymamış yağ asidi içerir. Ayrıca cevizde kan lipitleri üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra kan damarlarını sağlıklı tutan antiinflamatuar etkilere sahip olabilen alfa-linolenik ve linoleik asitler bulunur.
Pek çok kuruyemiş çoklu doymamış yağların yanı sıra tekli doymamış yağlar açısından da zengindir. Bunlar doymuş ve trans yağlardan daha sağlıklı yağ türleridir, ancak cevizde bulunan yağlar ve çoklu doymamış yağ asitlerinin spesifik kombinasyonu özellikle kardiyovasküler sağlıklı etkiler sunabilir.
İYİ BİR BEYİN FONKSİYONUNUN DA DESTEKÇİSİ
Araştırmalar, cevizin beyne büyük oranda iyi gelebildiğini gösteriyor. Hayvan ve insan çalışmaları cevizdeki besinlerin ve antioksidanların serbest radikalleri azaltarak oksidatif stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
2016 yılında yapılan bir araştırma, ceviz ekstraktının Parkinson hastalığının semptomlarını iyileştirebileceğini öne sürüyor.
Ayrıca, 2019 yılında insanlarda yapılan bir diğer araştırma ise depresyon sorunuyla mücadele eden kişilerin, ceviz de dahil olmak üzere kuruyemişlerin diyetlerinin bir parçası olması durumunda semptomlarda iyileşme gösterdiğini tespit etti.
Bu sonuçlar cesaret verici olsa da, araştırmacıların kesin sonuçlara varabilmesi için cevizin insanlarda beyin fonksiyonu üzerindeki etkileri üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.
Tüm bu çalışmalar olumlu etkilerini gösterse de; hiçbir besin tek başına sizi sağlığınıza kavuşturamaz bu nedenle alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları tamamen bırakmalı, düzenli egzersiz yapmalı ve sağlıklı beslenmelisiniz.