Her gün bir kere bunama riskini %65 oranında azaltıyor! Bu besin beyninizin koruyucusu

Demans, beyindeki fonksiyonların gerilemesi ile ilişkili yıkıcı bir dizi semptomla ortaya çıkar. Demans, beyin gerilemesi ile ilişkili yıkıcı bir dizi semptomu tanımlar. Yaş gibi bazı risk faktörleri tartışılamaz olsa da, yaşam stili de büyük önem taşıyor. Bunu akılda tutarak, bir doktor kahve kadar yaygın bir şeyin riskinizi azaltabileceğini paylaşıyor.
"BUNAMAYI %65 ORANINDA ENGELLİYOR"
Kahve günün büyük bir bölümünde en çok tercih edilen içecekler arasında yerini alıyor. Zengin tadıyla tüm dünyanın sevdiği bu içecek, enerji artışından çok daha fazlasını sunabilir. Aslında, Dr Fox Online Pharmacy'den Dr Deborah Lee'ye göre , sıcak içecek bunama riskinizi yüzde 65 oranında azaltabilir.
Doktor, Fin CAIDE çalışmasının (Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans) içeceği günlük menünüze eklemek için güçlü bir kanıt oluşturduğunu açıkladı.Demansı önleyebilecek risk faktörlerini araştırmak için 1998'de başlatılan CAIDE çalışması, 2010 tarihine geldiğinde, günde iki ila üç fincan kahve içmenin beyninizi koruyabileceğini bildirdi.
"KAFEİN OKSİDATİF STRESİ ÖNLÜYOR"
Dr. Lee, araştırmacıların, bu etkinin kafeinin güçlü bir antioksidan olmasından kaynaklanabileceğini öne sürdüğünü belirtti. Beyin nöronları, nöro inflamasyona neden olan oksidatif strese karşı çok savunmasızdır. Bu süreç, sinir hücresi hasarına, DNA onarım mekanizmalarının bozulmasına ve mitokondrinin kendi kendini yok etmesine neden olur.
Alzheimer hastalığında, oksidatif stresin karakteristik B amiloid ve tau proteinlerinin birikmesine neden olduğu düşünülmektedir. Kemirgenlerde yapılan araştırmalar kafeinin oksidatif stresi önlediğini ve nöroinflamasyonu azalttığını göstermiştir.
65 ve 71 yaşları arasındaki 2.000'den fazla katılımcıyı inceleyen araştırma ekibi, kahve içmenin koruyucu etkiler sunan yaygın bir yaşam tarzı alışkanlığı olabileceğini tespit etti. Bu araştırma sırasında kafein güçlü kısım olarak kabul edilirken, Dr Lee siyah içeceğin daha fazlası olduğunu açıkladı.
"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR"
Kavurma işlemi sırasında oluşan B3 vitamininden klorojenik asitlere kadar kahve içeriklerinin beyin sağlığında ve kan şekerlerinin kontrolünde çeşitli roller oynadığını paylaştı. Bu araştırma umut verici sonuçlar verirken, diğer çalışmalar farklı sonuçlar önermektedir.
Dr. Lee, CAIDE çalışmasının gözlemsel olduğunu, yani bir popülasyon üzerindeki gözlemleri rapor ettiğini ve nedensellik kanıtlayamadığını unutmamak gerektiğini belirtiyor.
Nutritional Neuroscience dergisinde yayınlanan bir araştırma, sert kahve içenleri yüzde 53 daha yüksek bunama riskine bağladı . Ancak bu araştırma, günlük kahve alışkanlığından tamamen vazgeçmenizi önermiyor.
Dr. Lee "kahve içmek istiyorsanız, bunu ölçülü olarak yapın,çünkü aşırı kafeinin tehlikeli sağlık sonuçları vardır" diyerek uyarıyor. Maksimum güvenli günlük kahve tüketiminin ise 400 ml'dir diyerek sınırı çiziyor.