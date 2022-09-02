Her gün giydiğiniz o kıyafet en büyük hastalıkların sebebi! Sakın giymeyin…

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DAR KOT PANTOLON GİYMEK Dar kotlar kan akışını azaltır ve temel olarak kaslarınızı daha fazla oksijen için nefessiz bırakır. Dar kot pantolonlar ayrıca pamukçuk gibi mantar enfeksiyonlarına da yol açar. Ayrıca daha sık idrara çıkma ve hatta mesane zayıflığına neden olurlar.

EVDE YAZICI KULLANMAK Lazer yazıcılar ve yazıcı toneri kullananlar, yanlarındayken kardiyovasküler veya solunum hasarına neden olabilecek son derece küçük parçacıklar yayarlar. Sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışma , 21 günlük toner parçacıklarına maruz kalmanın metabolizmalarını, bağışıklık tepkilerini ve diğer biyolojik süreçlerini bozduğunu gösterdi.