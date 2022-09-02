Her gün giydiğiniz o kıyafet en büyük hastalıkların sebebi! Sakın giymeyin…

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için beslenme sisteminize ve egzersiz rutininize dikkat ediyor olabilirsiniz. Fakat günlük rutininizde yaptığınızda bazı basit etkinlikler, sağlığınız üzerinde büyük olumsuz etkilerle karşılaşmanızın nedeni haline gelebilir. İşte farkında olmadan yapılan o hatalar…
PARMAK ARASI TERLİK GİYMEK
Ayak parmaklarınız parmak arası terlikleri açık tutmak için aşırı derecede bükülür ve mantar enfeksiyonlarına daha fazla maruz kalır. Ayrıca, tarak kemiklerinde ve kaslarda ağrı yaşanabilir. Topuk, sırt ve diz ağrısı yaşamak da parmak arası terlik sevenler için de tanıdıktır.
DİŞ FIRÇALADIKTAN SONRA AĞIZ BAKIM SUYU KULLANMAK
Ağız gargarasını sadece yemekten sonra veya dişlerinizi fırçalamadan önce kullanın. Gargarayı diş fırçalama işleminin ardından yaptığınızda, mikropları çeken düşük konsantrasyonlu bir florür için yüksek konsantrasyonlu florürü yıkarsınız. Sonunda, bu alışkanlık diş çürümesine yol açacaktır.
DAR KOT PANTOLON GİYMEK
Dar kotlar kan akışını azaltır ve temel olarak kaslarınızı daha fazla oksijen için nefessiz bırakır. Dar kot pantolonlar ayrıca pamukçuk gibi mantar enfeksiyonlarına da yol açar. Ayrıca daha sık idrara çıkma ve hatta mesane zayıflığına neden olurlar.
EVDE YAZICI KULLANMAK
Lazer yazıcılar ve yazıcı toneri kullananlar, yanlarındayken kardiyovasküler veya solunum hasarına neden olabilecek son derece küçük parçacıklar yayarlar. Sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışma , 21 günlük toner parçacıklarına maruz kalmanın metabolizmalarını, bağışıklık tepkilerini ve diğer biyolojik süreçlerini bozduğunu gösterdi.
YATARKEN KİTAP OKUMAK
Uyku vaktinde kitap okumak rahatlatıcı bir şey gibi görünse de aslında oldukça zararlıdır. Göze çok fazla yük bindirir. Yatarak okuduğunuzda, gözleriniz yukarı odaklanmalı ve uzun süre rahatsız edici bir açıyı korumalıdır. Bu alışkanlık, bulanık görme ve baş ağrısına neden olur.
ODA SPREYİ KULLANMAK
Çoğu sprey, kokuları nötralize eden zararlı kimyasallar içerir. Ayrıca potansiyel alerjenler ve çevresel toksinlerdir. Yapay kokuların sık kullanımı akciğer hasarına ve astıma neden olabilir. Ayrıca oda spreyi endüstrisi pek kontrol edilmediğinden ve bu ürünlerin bizim için güvenli olup olmadığını bilmediğimiz için onlardan uzak durmanız tavsiye edilir.
SİVRİ BURUNLU AYAKKABILAR GİYMEK
Sivri burunlu ayakkabılar dışarıdan harika görünür, ancak içeride ayaklarınızı mahveder. Parmağın doğal olmayan şekli nedeniyle bir dizi yan etkiyle karşılaşırsınız. Ayakkabılar ayrıca çoğunlukla üçüncü ve dördüncü ayak parmakları arasında sinir iltihabına neden olur. Sonuçları tedavi etmek için terapi, enjeksiyonlar veya ciddi vakalarda cerrahi kullanılır.