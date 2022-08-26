Her gün içtiğiniz mucize! Hafızayı yeniliyor, beyni güçlendiriyor...

Çay içeriğindeki kateşinlerden (antioksidan) kaynaklı kanserle mücadelenden tutunda enfeksiyonlar, kemiklerin güçlenmesi, karaciğerin detoksu, cildin güzelleşmesi, hafızanın güçlenmesine kadar bir çok faydası olan ayrıca bir kültür ve bir yaşam şekli olan mucizevi bir içecek.

Siyah, yeşil beyaz veya soğuk sıcak olması hiç farketmez çay her hali ile faydalı. Sadece ama sadece çay olarak tükettiğiniz takdirde öyle ama içine hiçbir ekleme yapmadan tüketilirse öyle. Çayın tek handikapı içine şeker eklenmesi veya yanında illa ki bir şeyler atıştırılması şayet çayı tak başına tüketebilirseniz süper bir antioksidan ve yaşlanma karşıtı iksir tüketmiş olursunuz.