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Her gün kullandığımız cihazlar elektromanyetik alan yayıyor! Uzmanından önemli uyarılar

Cep telefonu, tablet, televizyon ve saç kurutma makinesi... Günlük hayatın vazgeçilmez parçaları haline gelen bu cihazlar, farkında olmadan elektromanyetik alanlara maruz kalmamıza neden oluyor. Özellikle uzun süreli kullanım, çocukların teknoloji alışkanlıkları ve gece ekran karşısında geçirilen zaman yeniden gündeme geldi. Peki, evimizdeki hangi cihazlar elektromanyetik alan oluşturuyor ve bu maruziyeti azaltmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

AA Giriş Tarihi: 17.11.2026 12:04 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, cep telefonu, tablet, televizyon ve saç kurutma makinesi gibi günlük yaşamda sık kullanılan birçok cihazın elektromanyetik alan etkisi oluşturduğunu belirterek, bu cihazların bilinçli ve amacına uygun kullanılması uyarısında bulundu. Elektromanyetik dalgaların sağlık alanında teşhis ve tedaviden iletişim teknolojilerine kadar pek çok alanda kullanıldığını ifade eden Daşdağ, bu teknolojilerin doğru ve kontrollü kullanılmasının önem taşıdığını vurguladı.

- ⁠CEP TELEFONLARININ KULLANIMINDA DİKKATLİ OLUNMALI Cep telefonlarının yalnızca bir iletişim aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Daşdağ, cihazların bataryalarından kaynaklanan düşük frekanslı manyetik alanlar ile iletişim sırasında kullanılan radyo frekans dalgalarının elektromanyetik maruziyette etkili olduğunu dile getirdi. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının 2011 yılında radyo frekans elektromanyetik alanları "2B grubu muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırdığını hatırlatan Daşdağ, bu değerlendirmenin cep telefonu kullanımının kesin olarak kansere neden olduğu anlamına gelmediğini kaydetti. Cep telefonlarının beyin dokusu, sinirsel iletim ve tümörlerle ilişkisi üzerine bilimsel araştırmaların sürdüğünü aktaran Daşdağ, özellikle uzun süreli ve yakın mesafeli kullanım konusunda dikkatli olunmasını önerdi.