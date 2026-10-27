Her gün yiyenler dikkat! Uzman isim açıkladı: O gıdaları tüketenlerde kolon kanseri riski artıyor…

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yapılan değerlendirmelerde kırmızı et, kanserojen olma ihtimali bulunan Grup 2A kategorisinde, işlenmiş et ise insanlarda kanserojen olduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunan Grup 1 kategorisinde sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırmaların kanserojenliğe ilişkin bilimsel kanıtın gücünü gösterdiğini, tek başına riskin büyüklüğünü ifade etmediğini belirten Özkaya, kırmızı et tüketiminin özellikle kolon kanseriyle ilişkilendirildiğini kaydetti.

"HEM DEMİRİ ÖNEMLİ BİR FAKTÖR"

Kırmızı et tüketimiyle kanser arasındaki ilişkiye değinen Özkaya, "DSÖ verilerine göre, her gün fazladan 100 gram kırmızı et tüketmek, kolon kanseri riskini yaklaşık yüzde 17 artırıyor. Araştırmacılar, kırmızı ette bol miktarda bulunan bir demir türü olan hem demirini önemli bir faktör olarak gösteriyor. Bu demir, kolonun iç yüzeyini tahriş edebilir ve zararlı bileşikler oluşturabilir" dedi.

Kırmızı etin yanı sıra işlenmiş et tüketiminin de önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çeken Özkaya, işlenmiş etlerin tuzlama, kürleme, fermantasyon ve tütsüleme gibi yöntemlerle hazırlandığını ifade etti. Sucuk, sosis, salam, jambon, pastırma ve konserve etlerin bu grupta yer aldığını belirten Özkaya, işlenmiş etlerde kullanılan bazı katkı maddeleri ve uygulanan işlemlerin sağlık açısından önem taşıdığını dile getirdi.