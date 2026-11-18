Ateş veya enfeksiyon şüphesinin tek başına antibiyotik kullanmak için yeterli olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, "Doğru antibiyotik kullanımı, yalnızca hekimler tarafından verilmesi gereken kararlardan biri. Toplumun her ateşli hastalıkta veya enfeksiyon düşündüren tabloda antibiyotiğe başvurması doğru değil. Mutlaka hekime danışılmalı ve gerçekten bakteriyel bir enfeksiyon düşünülüyorsa antibiyotik tedavisine başlanmalı" ifadelerini kullandı.

DİRENÇ DOĞAYI DA ETKİLİYOR

Antibiyotik direncinin yalnızca insan sağlığını ilgilendiren bir sorun olmadığını, hayvanları ve çevreyi de etkilediğini belirten Doç. Dr. Diktaş "Antibiyotik kullanımı aslında bütün doğayı etkiliyor. Tek Sağlık ve Tek Çevre yaklaşımı bu açıdan büyük önem taşıyor. İnsanlarda ve özellikle hayvancılıkta yaygın antibiyotik kullanımı, dirençli organizmaların artmasına neden oluyor. Bu durum bir yandan insan sağlığını tehdit ederken diğer yandan hayvanları ve doğayı da etkiliyor" şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.