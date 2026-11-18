Antibiyotiklerin bilinçsiz ve gereksiz kullanımı, bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesine yol açarak gelecekte tedavi seçeneklerini azaltıyor. Özellikle kış aylarında sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir bölümünün virüslerden kaynaklandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, her enfeksiyonda antibiyotik kullanılmasının doğru olmadığını vurguladı. 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında uyarılarda bulunan Doç. Dr. Diktaş, antibiyotiklerin yalnızca hekim değerlendirmesiyle ve uygun doz ve sürede kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
HER ENFEKSİYONDA KULLANILMAZ
Antibiyotiklerin her enfeksiyonda etkili olmadığını dile getiren Doç. Dr. Diktaş, "Antibiyotik kullanımı, toplum kaynaklı enfeksiyonlar açısından çok ciddi problemlerden biri. Çünkü her enfeksiyon antibiyotik kullanmak anlamına gelmiyor. Antibiyotiklerden özellikle bakteriyel enfeksiyonlarda fayda sağlıyoruz. Toplumda görülen enfeksiyonların, özellikle kış dönemindeki üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir bölümü viral kaynaklı. Bu nedenle antibiyotik kullanımı her zaman en uygun tedavi seçeneği değil" dedi.
DİRENÇ TEDAVİYİ ZORLAŞTIRIYOR
Gereksiz antibiyotik kullanımının gelecekte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Diktaş, "Öncelikle antibiyotik kullanımının gerekliliği çok iyi belirlenmeli. Kullanım kararı verildikten sonra da ilacın yeterli dozda ve uygun sürede alınması gerekiyor. Buna mutlaka hekim karar vermeli. Gereksiz antibiyotik kullanımı, önümüzdeki 30-40 yıllık süreçte sonuçlarını çok daha ağır görebileceğimiz antibiyotik direnci sorununa yol açacak. Toplum kaynaklı enfeksiyonlarda bile dirençli mikroorganizmalarla karşılaşabilir, bu enfeksiyonları tedavi edebilecek antibiyotik bulmakta zorlanabiliriz" diye konuştu.
KARARI HEKİM VERMELİ
Ateş veya enfeksiyon şüphesinin tek başına antibiyotik kullanmak için yeterli olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, "Doğru antibiyotik kullanımı, yalnızca hekimler tarafından verilmesi gereken kararlardan biri. Toplumun her ateşli hastalıkta veya enfeksiyon düşündüren tabloda antibiyotiğe başvurması doğru değil. Mutlaka hekime danışılmalı ve gerçekten bakteriyel bir enfeksiyon düşünülüyorsa antibiyotik tedavisine başlanmalı" ifadelerini kullandı.
DİRENÇ DOĞAYI DA ETKİLİYOR
Antibiyotik direncinin yalnızca insan sağlığını ilgilendiren bir sorun olmadığını, hayvanları ve çevreyi de etkilediğini belirten Doç. Dr. Diktaş "Antibiyotik kullanımı aslında bütün doğayı etkiliyor. Tek Sağlık ve Tek Çevre yaklaşımı bu açıdan büyük önem taşıyor. İnsanlarda ve özellikle hayvancılıkta yaygın antibiyotik kullanımı, dirençli organizmaların artmasına neden oluyor. Bu durum bir yandan insan sağlığını tehdit ederken diğer yandan hayvanları ve doğayı da etkiliyor" şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.