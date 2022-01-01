Her kahvaltıda bir porsiyon! Bağışıklık sistemini kalkana dönüştürüyor

Güneş ışığını daha az gördüğümüz kış ayları, kendinizi daha depresif ve kötü hissetmeye neden olduğunu düşündürebilir. Fakat bunun asıl sebebi; D vitamini eksikliği olabilir. Bu hayati olarak önem teşkil eden vitamin, düşük ruh halinin yanı sıra birbirinden farklı soruna da zemin hazırlıyor.

"HER YAŞTAN KİŞİYİ ETKİLİYOR"

D vitamini yönünden zengin birçok besin olmasına rağmen dünya üzerinde D vitamini eksikliği, oldukça yaygın bir sorun. Bu nedenle doğru bir beslenme sistemi, büyük oranda hem kendinizi hem de sevdiklerinizi, birçok hastalıktan korumanın en iyi yöntemi. Sadece yaşlı nüfusta değil genç nüfusta da sıklıkla rastlanan bu vitaminin eksikliği bağışıklık sisteminden cilt hastalıklarına kadar birçok noktada istenmeyen etkiler ortaya çıkarabililiyor.





Günlük beslenmenize ekleyebileceğiniz yalnızca birkaç ek besin, D vitamini emilimini kolaylıkla artırmanızı sağlıyor. Bu konuda her ne kadar endişelenseniz de aslında beslenme sisteminin değiştirmenin en iyi sonuçları ortaya koyması, bu konuda sağlığınızı korumanın en kolay adımlarını atmanızı da kolaylaştırıyor.

"GÜNEŞ VE BESİNLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

The DailyStar gazetesine yaptığı açıklamada Beslenme Uzmanı Kathryn Danzey, D vitamininin kalsiyum emilimi, kemik gelişimi ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için en gerekli vitaminlerden biri olduğunu vurguladı. Vücudun bu vitamini doğal olarak üretemese de güneşten gelen ultraviyole ışınları, bu vitaminin üretimini uyarır ve bazı gıdaların D vitamini içermesi sayesinde eksikliği tamamlama şansı verir.

Somon, kestane mantarı, süt, soya peyniri, yoğurt ve D vitamini yönünden zengin gıdalar, D vitamini alabilmenin en iyi yollarını sunar. Bu sayede eksiklikleri ortadan kaldırmak için haftalık beslenme sistemine ekleyeceğiniz bu besinleri, mutlaka düzenli olarak tüketmek, eksikliği de ortadan kaldırabilir.





Uzman danışmanlığında ilerleyeceğiniz bu süreçte hangi noktada takviyeye ihtiyacınız olup olmadığını da tespit edebilirsiniz. Fakat doğru beslenme sistemi sayesinde, takviyeye ihtiyacınız olmadan D vitamini seviyelerini iyileştirmek mümkün görünüyor. Bunun için öncelikle doktorunuzun tavsiyesine göre hareket etmek hayati önem taşır. Olması gerekenden fazla D vitamini almak da önemli sorunlara yol açabilir.

"KAHVALTILARA DİKKAT! D VİTAMİNİ KAYNAĞI OLABİLİR"

Fakat çocuklarda D vitamini eksikliği, kalsiyum emiliminde ortaya çıkaracağı sorunlar sebebiyle, kemik gelişiminde gerilemelere, sıklıkla hasta olmaya ve çeşitli ağrılara neden olabilir. İleri yaşlardaki kişiler için ise kemik erimesi gibi sağlık sorunları için kalsiyum emilimini desteklemesi nedeniyle D vitamini oldukça büyük önem taşır. Bu nedenle doğru bir öğün tüketimi, her yaştan kişi için olmazsa olmazlar arasında yerini alır.





Günün en önemli öğünlerinden biri olarak kabul edilen kahvaltıda, düzenli olarak süt ve yoğurt tüketimi, çırpılmış yumurta ve zengin tahıl içeriğine sahip ekmekle bir araya getirdiğinizde oldukça zengin bir menü oluşturabilirsiniz. Böylece hem çocuklarınız hem de sizin için bağışıklık sistemini büyük oranda koruyabilir, birçok hastalığa karşı tam bir kalkan görevi görmesini sağlayabilirsiniz.