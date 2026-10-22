Her konuşma takılması kekemelik değil! Özellikle 3-5 yaş arasındaki çocuklara dikkat

Kekemeliği olan bireylerin, günlük yaşamda kendilerini ifade ederken yaşadıkları güçlüklerin yanı sıra çevrelerinden gelen iyi niyetli ancak yanlış yönlendirmelerle de karşılaşabildikleri belirtildi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji öğretim üyesi Şüle Yılmaz, kekemeliğin yalnızca konuşma akıcılığıyla ilgili bir durum olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bireyin kendisini rahatça ifade edebilmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Kekemeliği olan kişilere konuşmaları sırasında müdahale etmenin ve onları yönlendirmeye çalışmanın fayda sağlamadığını vurgulayan Yılmaz, çevrenin iyi niyetle yaptığı bazı uyarıların kişinin konuşmasına ilişkin farkındalığını ve baskı hissini artırabildiğini ifade etti.

Yılmaz, kekemeliği olan kişilere yönelik en sık yapılan yanlışların başında konuşma sırasında uyarıda bulunmanın geldiğini belirterek, "En sık karşılaşılan yanlışlar uyarmak aslında bir yerde. O 'sakin ol' dediğimiz uyarılar veya daha çok konuşturursam daha faydalı olur deyip durmadan sorular sormak ya da ısrarla konuşturmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.