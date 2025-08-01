Her sabah faydasını bilmeden tüketiyoruz! Meğer kolesterolü anında düşürüyormuş... Adeta şifa kaynağı oluyor

Uzun süre boyunca özellikle "kötü" LDL kolesterolün fazla yumurta ile arttığı düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, sorumlunun yumurtadaki kolesterol değil, doymuş yağlar olduğunu ortaya koydu. Doymuş yağların LDL kolesterolü artırdığı, buna karşın yumurtanın kendi kolesterolünün bu etkiyi yapmadığı görüldü. Araştırmada, 61 yetişkin beş hafta boyunca üç farklı beslenme programını takip etti.